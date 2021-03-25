Brezilya'da tarihi teknik direktör kararı!

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktörler ile ilgili tarihi bir karar aldı.

Bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere Brezilya Serie A'da mücadele edecek takımlar 1 sezon içeriisnde en fazla 2 teknik direktör ile çalışabilecek. Bir teknik direktör ise 1 sezon içerisinde en fazla 2 takımda görev alabilecek.

Bir takım 2 teknik direktör ile çalıştıysa ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu tamamlayabilecek. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'nın sunduğu bu teklif 11 kabul oyuna karşılık 9 ret oyuyla geçti.

(SPORX)

