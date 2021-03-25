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Brezilya'da tarihi teknik direktör kararı!

25.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Futbol Federasyonu, 1 takımın bir sezon içerisinde yalnızca 2 teknik adamla, 1 teknik adamın ise bir sezon içerisinde yalnızca 2 takımda çalışabileceği yönünde karar aldı.

Brezilya'da tarihi teknik direktör kararı!

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktörler ile ilgili tarihi bir karar aldı.

Bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere Brezilya Serie A'da mücadele edecek takımlar 1 sezon içeriisnde en fazla 2 teknik direktör ile çalışabilecek. Bir teknik direktör ise 1 sezon içerisinde en fazla 2 takımda görev alabilecek.

Bir takım 2 teknik direktör ile çalıştıysa ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu tamamlayabilecek. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'nın sunduğu bu teklif 11 kabul oyuna karşılık 9 ret oyuyla geçti.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok doğru bir karar bizde de böyle bir karar alınmalı

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