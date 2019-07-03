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Brezilya final biletini kaptı! Arjantin elendi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.07.2019 07:51 | Son Güncelleme

2019 Copa America'nın yarı finalinde Arjantin ile karşılaşan Brezilya, rakibini Gabriel Jesus ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Brezilya final biletini kaptı! Arjantin elendi

Copa America yarı finalinde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin 19. dakikasında Gabriel Jesus ile öne geçen Brezilya devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Roberto Firmino çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Mücadele 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Brezilya, 2019 Copa America'da finale yükselen ilk takım oldu. Sambacıların rakibi ise, Şili - Peru maçının ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Arjantin Gabriel Jesus Roberto Firmino Kupa Amerika

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