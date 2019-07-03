Brezilya final biletini kaptı! Arjantin elendi

Copa America yarı finalinde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin 19. dakikasında Gabriel Jesus ile öne geçen Brezilya devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Roberto Firmino çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Mücadele 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Brezilya, 2019 Copa America'da finale yükselen ilk takım oldu. Sambacıların rakibi ise, Şili - Peru maçının ardından belli olacak.





