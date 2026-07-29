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Brezilya futbolunda tarihi karar! Rakibinin bacağını kıran futbolcuya emsal ceza

Brezilya Yüksek Spor Adalet Mahkemesi (STJD), rakibinin sol bacağının kırılmasına neden olan Internacional stoperi Victor Gabriel için ezber bozan bir karara imza attı. Genç stoper, sakatladığı futbolcu iyileşip sahalara dönene kadar hiçbir resmi maçta görev alamayacak.

Brezilya futbolunda tarihi karar! Rakibinin bacağını kıran futbolcuya emsal ceza
Emre Şen

Brezilya futbolu, spor dünyasında eşine rastlanmamış emsal niteliğinde tarihi bir disiplin kararına ev sahipliği yaptı. Internacional forması giyen stoper Victor Gabriel, müsabaka esnasında rakibi Gabriel Pec'e yaptığı sert ve kontrolsüz müdahale sonrasında doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RAKİBİNİN BACAĞINI KIRDI, MAHKEME DEVREYE GİRDİ

Brezilya futbolunda tarihi karar! Rakibinin bacağını kıran futbolcuya emsal ceza 1

Müdahale sonrası sol bacağında kırık tespit edilen ve hastaneye kaldırılan Gabriel Pec'in yaşadığı talihsiz sakatlık, Yüksek Spor Adalet Mahkemesi'ni (STJD) harekete geçirdi. Mahkemenin Altıncı Disiplin Komisyonu, yeşil sahalarda benzeri görülmemiş bir cezaya hükmetti.

Alınan karara göre Victor Gabriel, sakatlayarak hastanelik ettiği rakibi tamamen iyileşip sahalara geri dönene kadar hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyecek.

EN AZ YARIM YIL SAHALARDAN UZAK KALACAK

Tedavi altına alınan Gabriel Pec'in ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 6 ay süreceği öngörülüyor. Emsal niteliğindeki bu karar doğrultusunda, sakatlığa sebebiyet veren Victor Gabriel'in de en az yarım yıl boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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