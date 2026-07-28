Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ın Instagram hesabına da erişim engeli getirildi

İsimleri birçok silahlı saldırı olayına karışan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ın da Instagram hesabına erişim engeli kararı alındı.

ÖNCE DİLAN POLAT ARDINDAN ENGİN POLAT: INSTAGRAM HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından @enginpolat hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TALEP ETTİ

Dilan Polat'ın ardından Engin Polat'ın hesabına erişim engeli getiren kararı gazeteci Mustafa Kadir Mercan paylaştı;

"Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine sosyal medya platformu Instagram’da yer alan

@enginpolat

hesabına erişimin engellenmesine karar verdi.

28 Temmuz 2026 tarihli kararda, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda talebin kabul edildiği belirtilirken, kararın suç işlenmesinin önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeleriyle verildiği ifade edildi.

KARAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU’NA İLETİLECEK

Karar doğrultusunda,

@enginpolat

kullanıcı adlı Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmedildi. Kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirim yapılmasına karar verildi."

DİLAN POLAT'IN 6.3 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABI KAPATILMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda fenomen Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçisi olan Instagram hesabına erişim engeli kararı getirlmişti. Dilan Polat'ın hesabı Türkiye'de erişime kapalı hale getirilmişti.