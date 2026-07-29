Kocaelispor'un oyuncusu firar etti! Selçuk İnan'dan zehir zemberek açıklama

Süper Lig'in Marmara temsilcilerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de gerçekleştirdiği kampla tüm hızıyla sürdürüyor. Takımın son durumunu değerlendirmek üzere Kocaeli Barış Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Selçuk İnan'ın gündeminde ise kampa izinsiz bir şekilde katılmayan Malili futbolcu Habib Keita vardı.

"OYUNCULARIN PROFESYONEL OLMASI GEREKİYOR"

'Firari' durumdaki futbolcusunun sergilediği tavra tepki gösteren genç teknik adam, oyuncularına camianın büyüklüğünü ve sorumluluklarını hatırlattı. İnan, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kocaelispor çok büyük bir camia ve hepimiz emek veriyoruz. Dışarıda hem saha içerisinde hem saha dışarısında Kocaelispor'u doğru temsil etme zorunluluğumuz var. Herkes bunun bilincinde olmalı. Oyuncuların artık fazlasıyla profesyonel olması gerekiyor."

"YAPTIĞININ DOĞRU OLMADIĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Sürecin teknik heyetin bilgisi dışında geliştiğinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, oyuncunun durumuna ilişkin kulüp yönetimini işaret ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Habib'in durumunda bütün gelişmeler bilgimiz dışında yaşandı. Kampa gelmedi. Gelmeme nedenini başkan veya yöneticiler ile konuşması durumunda daha sağlıklı bilgiler alınabilir. Sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz ve hemfikiriz. Böyle büyük camialarda sözleşmeli futbolcular ne olursa olsun saygısını ve profesyonelliğini göstermeli. Maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık ve süreç devam ediyor. Bununla ilgili bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacak."