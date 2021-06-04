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Brezilya Milli Takımı tarihi boykotun eşiğinde

04.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya futbolu tarihi bir boykotun eşiğinde. Pandemi şartlarında Copa America'nın ev sahipliğinı alan futbol federasyonuna tepki gösteren milli futbolcular, dev turnuvada forma giymeyi düşünmüyor.

Brezilya Milli Takımı tarihi boykotun eşiğinde

Düzenlediği basın toplantısında oyuncuların büyük kısmının Copa America'da oynamaya sıcak bakmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, takım kaptanı Casemiro'nun da boykot kararını desteklediğini belirtti.

Futbolcuların konu hakkında görüşünü federasyon başkanına ilettiğini açıklayan Tite, kararın bir hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Coronavirüs salgınında 470 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Brezilya'da, Copa America'nın ülkeye alınması halk tarafından sert tepki gördü.


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