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Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.05.2020 07:35 | Son Güncelleme

PSG'nin yıldızı Neymar, Santos'ta oynadığı dönemdeki formasıyla sokakta maç yaparken videosu çekilen 8 yaşındaki Suriyeli engelli Hamis el Gacir'in görüntülerine kayıtsız kalmadı. Brezilyalı futbolcu, İblib'de düzenlenen saldırıda bacağını kaybeden çocuğa sosyal medyadan görüntülü teşekkür mesajı gönderdi.

Rejime ait savaş uçakları tarafından yaklaşık 2 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Gacir'in, sokakta 11 numaralı Santos formasıyla futbol oynarken çekilen görüntülerinin ardından da PSG'nin yıldızı Neymar, aileyle sosyal medyadan iletişime geçti.Neymar, aileye görüntülü gönderdiği mesajında, "Selam Hamis, beni desteklediğin için teşekkürler, kalbim seninle ve ailenle. Tanrı sizi korusun, hoşça kal." ifadesini kullandı.

"UMARIM NEYMAR'LA TANIŞIRIM"

Hamis el Gacir, Neymar'ın mesajının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Protez bacakları olsa da futboldan ayrılamadığını anlatan Hamis, Neymar'ı çok sevdiğini belirtti.

Neymar gibi futbolcu olmak istediğini aktaran Hamis, "Umarım okulumu bitiririm ve Neymar ile tanışırım, inşallah aileme yardımcı olur. Neymar'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Baba Muhammed Sera el Gacir de oğlu Hamis'in futboldan kopamadığını, Santos takımı ve Neymar'ın kendileriyle yakından ilgilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

SANTOS'TAN DA DAVET GELMİŞTİ

Santos takımının formasıyla görüntüleri çekilen Hamis'e, Brezilya kulübünden de davet gelmişti.

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