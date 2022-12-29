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Brezilyalı Milli voleybolcudan çırılçıplak paylaşım! Sevenleri tepki gösterdi

29.12.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkesi Brezilya'nın tanınan sporcuları arasında olan Carol Gattaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Gattaz çırılçıplak şekilde bir şelalenin önünde oturmuş halde bir pozunu paylaşırken, bazı kesimler bu paylaşıma tepki gösterdi. İşte detaylar...

Brezilyalı Milli voleybolcudan çırılçıplak paylaşım! Sevenleri tepki gösterdi

41 yaşındaki Brezilyalı voleybolcu Carol Gattaz, sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşımla gündemi altüst etti. Orta oyuncu kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir şelalenin önünde çırılçıplak poz verdiği bir anı paylaştı.

PAYLAŞIMINA UZUN BİR NOT DÜŞTÜ

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Doğa temalı fotoğrafının yanında uzunca bir not yazan Gattaz, hayranlarını şaşırttı. Gattaz paylaşımında, "Kendimi tanımak, iyileştirmek, sevmek, ufkumu genişletmek, maneviyatımla bağlarımı güçlendirmek, kapasitemi ve becerilerimi keşfetmek... Başkaları ve dünya için daha iyi olmanın tek yolu budur. Ne de olsa burada ancak taşanları sunabiliyorum. Her şey benimle başlar. Barış benimle başlar. Değişim benimle başlar. Bu yüzden, evrime olan bağlılığımı bencillik olarak adlandırmayın, çünkü inanın bana, bunu kendim için yaptığımda çevremdeki herkes için de yapıyorum. Ve özellikle beni sevenler için" notunu düştü.

SEVENLERİNİ İKİYE BÖLÜNDÜ

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Brezilyalı tecrübeli oyuncunun yaptığı bu paylaşım sevenlerini de ikiye böldü. Bazı takipçileri Gattaz'ın böylesine cesur bir pozu paylaşmasına tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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CAROL GATTAZ KİMDİR?

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Asıl adı Caroline de Oliveira Saad Gattaz olan sporcu, 27 Temmuz 1981 doğumlu. 14 yaşında Rio Preto Automóvel Clube’de voleybola başladı, Brezilya Milli Takımı ile 2004,2005, 2006 ve 2009'da şampiyonluk yaşadı. Halen Brezilya süper lig takımlarından Rexona/Ades'te forma giyiyor.

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Voleybol çıplak paylaşım yaşında 200 milyar süper li da,

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