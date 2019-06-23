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Brezilyalı yıldız Dani Alves PSG'den ayrılıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı oyuncusu Dani Alves, takımdan ayrılacağını açıkladı.

Brezilyalı yıldız Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı oyuncusu Dani Alves, Instagram hesabından yaptığı açıklamada 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Alves, açıklamasında, "Yaşamımdaki bir evre daha sona erdi. Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Buradaki maceramın sonuna geldim. Bu kulübün tarihine geçme fırsatı verdikleri için PSG ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Ülkesinde Bahia, İspanya'da Sevilla ve Barcelona, İtalya'da Juventus forması giyen 36 yaşındaki oyuncu, 2017'de PSG'ye transfer oldu. İki lig, birer Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı PSG'de geçen sezon 32 maça çıkan tecrübeli sağ bek, 3 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
paris saint germain dani alves Fransa Birinci Futbol Ligi

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