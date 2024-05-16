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Bridgerton 3. sezon eleştirmenlerin hedefinde! "Seks sahneleri bile sıkıcı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.05.2024 14:17
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Netflix'te yayınlanan Bridgerton dizisinin üçüncü sezonu gündemde. Diziye dair eleştirmenlerden gelen sert yorumlar dış basında haber oluyor. Eleştirmenler, hayranlara şimdiye kadarki en ateşli dizi sözü verildikten sonra Netflix şovunun iddiasını yerine getiremediği fikrinde.

Bridgerton 3. sezon eleştirmenlerin hedefinde! "Seks sahneleri bile sıkıcı"

Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains, Bessie Carter, Nicola Coughlan, Luke Newton ve Phoebe Dynevor gibi oyuncuların yer aldığı Netflix dizisi 3. sezonuyla gündemde.

Chris Van Dusen tarafından yaratılan dönem dizisi Bridgerton, 2020 yılında Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Dizi, Bridgerton ailesine odaklanıyor ve Julia Quinn'in romanlarındaki rekabetçi sosyete dünyasını ekranlara getiriyor.

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Bridgerton 3. sezon eleştirmenlerden pek de olumlu bir yorum almıyor gibi. TV eleştirmenleri, diziyi bu kadar popüler yapan müstehcen sahneleri daha fazla görmeyi uman hayranların hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor.

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Üçüncü sezonun merkezinde Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ve Colin Bridgerton (Luke Newton) arasındaki bir aşk hikayesi olsa da, eleştirmenler 'seks sahnelerinin sıkıcı' olduğunu iddia ediyor.

The Independent'tan Nick Hilton, Netflix'in dönem dramasının 'cazibesini kaybettiğini' belirtti ve yeni diziye hayal kırıklığı yaratan iki yıldız verdi.

The Telegraph da yeni diziye iki yıldız vererek, Nicola ve Luke'un gerçek hayattaki yakın bağlarına rağmen 'neredeyse sıfır kimyaya' sahip olduklarını iddia etti.

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Netflix bridgerton
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