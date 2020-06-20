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Brighton 2-1 Arsenal maç özeti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.06.2020 19:47 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal deplasmanda, 9 maçtır kazanamayan Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Brighton - Arsenal maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Brighton 2-1 Arsenal maç özeti

Tekrar başlayan İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Amex Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brighton 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Brighton - Arsenal maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Arsenal, 68. dakikada Nicolas Pepe'nin golüyle öne geçerken, Brighton'a beraberliği getiren gol 75. dakikada Lewis Dunk'tan geldi. 90+5. dakikada sahneye çıkan Maupay, attığı golle Arsenal'i yaktı. Arsenal'de geçtiğimiz hafta "taktiksel nedeniyle" kadroya alınmadığı açıklanan Mesut Özil, Brighton maçında ise kulübede yer aldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. maçından da yenilgiyle ayrılan Arsenal, 40 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti için darbe aldı. Kümede kalma mücadelesindeki Brighton ise son 9 maç sonra kazandı ve 32 puana yükseldi. 2020'de ilk kez kazanan Brighton ayrıca, ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanmış oldu.

Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal deplasmanda Southampton ile karşılaşacakken, Brighton ise deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak.

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