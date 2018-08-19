United'a ağır tokat

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United'a büyük şok! Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Brighton & Hove Albion'a 3-2 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip 20. dakikada Glenn Murray'nin attığı harika golle mücadelede 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Shane Duffyskoru 2-0 yapan isim oldu. Manchester United, 34. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle farkı 1'e indirdi.
İlk yarının son dakikasında Brighton, Pascal Gross'un penaltıdan kaydettiği golle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. 90. dakikada Paul Pogba'nın penaltıdan attığı gol ManU'ya yetmedi ve mücadele Brighton'ın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Geçen hafta Leicester'ı 2-1 yenen Manchester United bu sonucun ardından 3 puanda kaldı. Premier League'e geçen sezon yükselen Brighton ise ligdeki ilk puanını aldı. Manchester United ligin 3. haftasında evinde Tottenham'ı konuk edecek.
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