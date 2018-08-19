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United'a ağır tokat

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.08.2018 20:04 | Son Güncelleme

İngiltere Premier League'in 2. haftasında Manchester United deplasmanda Brighton & Hove Albion'a 3-2 yenildi. Brighton'ın gollerini Glenn Murray, Shane Duffy ve Pascal Gross (pen) atarken, Manchester United'ın sayılarını Lukaku ve Pogba (pen) kaydetti.

United'a ağır tokat

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United'a büyük şok! Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Brighton & Hove Albion'a 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip 20. dakikada Glenn Murray'nin attığı harika golle mücadelede 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Shane Duffyskoru 2-0 yapan isim oldu. Manchester United, 34. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle farkı 1'e indirdi.

İlk yarının son dakikasında Brighton, Pascal Gross'un penaltıdan kaydettiği golle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. 90. dakikada Paul Pogba'nın penaltıdan attığı gol ManU'ya yetmedi ve mücadele Brighton'ın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Geçen hafta Leicester'ı 2-1 yenen Manchester United bu sonucun ardından 3 puanda kaldı. Premier League'e geçen sezon yükselen Brighton ise ligdeki ilk puanını aldı. Manchester United ligin 3. haftasında evinde Tottenham'ı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Brighton & Hove Albion - Manchester United Brighton & Hove Albion Manchester United

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