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Brighton'da Chris Hughton gönderildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da teknik direktör Chris Hughton'un görevine son verildi.

Brighton'da Chris Hughton gönderildi

İngiliz kulübü, 2014'ten bu yana takımı çalıştıran 60 yaşındaki İrlandalı teknik direktör Chris Hughton ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Brighton & Hove Albion, Hughton yönetiminde 2017'de tarihinde ilk defa Premier Lig'e çıkmıştı. Son 23 lig maçında sadece 3 galibiyet alabilen Brighton & Hove Albion, sezonu 17. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Chris Hughton Brighton & Hove Albion

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