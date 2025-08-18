SPOR

Brighton'da uzun bir sakatlık döneminden geçen Ferdi Kadıoğlu için Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama geldi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Brighton forması giyen Türk oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile alakalı konuştu. Montella, sakatığının ardından geri dönmeye çalışan yıldız oyuncu için "Anladığım kadarıyla Ferdi Kadıoğlu'nun geri dönüşü çok yakın" dedi.

Fenerbahçe’den transfer olduktan sonra İngiltere Premier Lig’de uzun bir sakatlık geçiren ve takımında forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, Fulham maçında 21 dakika süre almıştı. Vincenzo Montella yıldız oyuncu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘‘ANLADIĞIM KADARIYLA GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK YAKIN!’’

Brighton da uzun bir sakatlık döneminden geçen Ferdi Kadıoğlu için Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella dan çarpıcı açıklama geldi! 1

Montella, "Anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik. Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı.’’ dedi.

MİLLİ FORMA DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

Brighton da uzun bir sakatlık döneminden geçen Ferdi Kadıoğlu için Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella dan çarpıcı açıklama geldi! 2

Vincenzo Montella, Bu hafta hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim. Böyle bir niyetimiz var." ifadelerini kullandı.

