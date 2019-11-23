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Brighton 0 - 2 Leicester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.11.2019 20:09 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.

Brighton 0 - 2 Leicester City

Ligin 13. hafta maçında Leicester City, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.

Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta konuk ekip, 64. dakikada Ayoze Perez ve 82. dakikada Jamie Vardy'nin penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Leicester City ligdeki ikinciliğini devam ettirirken, ev sahibi takım 15 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Brighton & Hove Albion Çağlar Söyüncü leicester city Premier Lig

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