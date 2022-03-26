Britney Spears: Çirkin, sinirli ve kötü hissettim

13 yıl boyunca parasını ve kişisel hayatını kontrol eden babasının vasiliğinden kurtulan Britney Spears, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Spears, son paylaşımında bir dönem vücudunda bazı değişiklikler yapmak istediğini ve rehabilitasyonda kaldığı dönemde kullandığı ilaçların ona çok kilo aldırdığını açıkladı.

"BİR DAHA HİÇ DOKTORA GİTMEDİM"

Los Angeles’ta yaşayan şarkıcı paylaşımında, bir dönem göğüslerini büyütmeyi düşündüğünü belirtti. "6 ayda 3 kilo kaybettim ve göğüslerim çok küçüldü” açıklamasında bulunan şarkıcı, doktora gittiğini ama çok beklediğini bu nedenle bir daha hiç doktora gitmediğini belirtti.

İnternette gezinirken karşısına çıkan ünlü bir oyuncunun “Kimse inanmıyor ama sosyal medya filtresi kullanmıyorum” söylemlerinin kendini çok rahatsız ettiğini belirten 40 yaşındaki şarkıcı "Bu ünlünün güzel olduğunu biliyorum. Kendisini yakından da gördüm ama herkesi doğal güzel olduğuna inandırmak istemesini garip buldum” açıklamasında bulundu.

"ÇOK KİLO ALDIM"

Babasının vasiliği altında geçen yıllarda “aşağılanmış ve küçük düşürülmüş” hissettiğini belirten şarkıcı, rehabilitasyona gönderildiği dönemde çok kilo aldığını belirtti.

Şarkıcı, rehabilitasyon merkezinde aldığı ilaçların çok güçlü olduğunu ve aldığı kilolar nedeniyle “Çirkin, sinirli ve kötü" hissettiğini açıkladı.



Rehabilitasyon merkezine gönderilmeyi hak etmediğini belirten şarkıcı, ailesinin ondan kurtulmaya çalışmasını "çok zalimce" olarak tanımladı.

