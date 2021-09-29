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Britney Spears'ın babasına FBI soruşturması

29.09.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde vasilik davasıyla gündemden düşmeyen Britney Spears, New York Times belgeseli Controlling Britney Spears'ta (Britney Spears'ı Kontrol Etmek) gösterilenlerin birçoğunun doğru olmadığını söyledi. Buna rağmen FBI baba Jamie Spears hakkındaki iddiaları araştırmak için harekete geçti.

Britney Spears'ın babasına FBI soruşturması

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesinde zafere çok yakın olan Britney Spears, hakkında yayınlanan son belgesel Controlling Britney Spears (Britney Spears'ı Kontrol Etmek) için sessizliğini bozdu.
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İki çocuk annesi Spears, belgeselde yer alan pek çok şeyin doğru olmadığını belirtti. Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Bu gerçekten çılgınlık çocuklar… Son belgeselin birazını izledim ve sizi bilgilendirmekten nefret ediyorum ama duyduklarınızın çoğu doğru değil" açıklamasını yaptı.
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Speas’ın açıklaması, avukatı Mathew Rosengart’ın Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne Jamie Spears’ın kızının yatak odasındaki özel konuşmalarını gizlice kaydettiği iddialarının korkunç olduğunu söylemesinden saatler sonra geldi.
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Öte yandan ABD'de istihbarat servisi FBI'ın, şarkıcı Britney Spears'ın yatak odasına ses kayıt cihazı yerleştiren babası Jamie Spears'ın yasaları çiğneyip çiğnemediğini araştırdığı açıklandı.

Deadline dergisinin haberinde, Jami Spears'ın 13 yıldır vasisi olduğu kızının gözetim düzenlemelerini bildiğini iddia etmesine rağmen FBI'ın yasanın çiğnenip çiğnenmediğini araştırdığını bildirdi.
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Californiya yasalarına göre, cihazın yasal hale gelmesi için her iki tarafın da bir konuşmanın kaydedilmesine izin vermesinin gerektiği belirtildi.

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Britney Spears
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