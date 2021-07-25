Britney Spears üstsüz pozlarıyla sınırları zorladı! "Çok havalı"

Vasilik mücadelesini kaybeden Britney Spears açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Britney Spears, kariyerinin kontrolü babasının elinde bulunduğu sürece bir daha sahneye çıkmayacağını ve 13 yıldır süren vasilik durumunun hayallerini öldürdüğünü dile getirmişti. Şu sıralar tatilde olan Britney Spears üstsüz pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Mini bir şortla pozlar veren Britney Spears göğüs uçlarını da kendi sansürledi. Britney Spears hayranları ünlü şarkıcıya beğeni yağdırırken bazı takipçiler ise bu paylaşımları aşırı buldu.

Paris Hilton arkadaşının bu pozlarına "Kaymak gibisin", "Çok havalı" yorumlarında bulundu.



