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Brock Motum, Galatasaray’da

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2020 08:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta, bir dönem Anadolu Efes forması da giyen Avustralyalı basketbolcu Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Brock Motum, Galatasaray’da

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak İspanya’da Valencia Basket forması giyen Avustralyalı basketbolcu Brock Motum’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

2013 yılında Washington State Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ilk profesyonel deneyimini İtalya’nın Virtus Bologna takımında yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, bir sezon sonra ülkesine döndü ve 2014-2015 sezonunu Adelaide 36ers takımında geçirdi. 2015-2016 sezonunda Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına transfer olan Motum, 2017-2018 sezonunda Anadolu Efes ile anlaştı. Başarılı basketbolcu burada iki sezon forma giydi.

Brock Motum geçtiğimiz sezon Valencia Basket ile THY Euroleague’de 20 müsabakaya çıktı ve 6.2 sayı, 1.5 ribaund ve 0.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Galatasaray daha önce yabancı transferlerinde Alex Hamilton, R.J. Hunter, Daryl Macon ve Zach Hankins’i kadrosuna katmıştı.


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