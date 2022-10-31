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Brooklyn Beckham evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

31.10.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin geçtiğimiz yıl evlenen 23 yaşındaki oğlu büyük oğlu Brooklyn Beckham, evlilik yıl dönümlerinde eşi Nicola Peltz'in çıplak fotoğrafını paylaştı.

Brooklyn Beckham evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

David Beckham, sakin bir hayat sürmesine rağmen oğlu Brooklyn Beckham'ın zaman zaman yaptığı çıkışlar nedeniyle dünya basınında haber oluyor. Eşinin soyadını almasıyla sık sık eleştirilen Brooklyn Beckham, bu defa eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı.

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ÇIPLAK FOTOĞRAFLA KUTLADI

23 yaşındaki Brooklyn Beckham'ın son hareketi de hem babasının hayranlarını hem de takipçilerini şaşkınlık içerisinde bıraktı.

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Brooklyn, eşi Nicola Peltz ile evlilik yıl dönümlerini, eşinin çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı. Fotoğrafta, genç kadının banyo aynası önünde çıplak şekilde durduğu ve göğüslerini elleriyle kapattığı görüldü.

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"3 YIL GEÇTİĞİNE İNANAMIYORUM"

Brooklyn paylaştığı fotoğrafa ise, "Bu fotoğrafın üzerinden 3 yıl geçtiğine inanamıyorum. Sanki tüm hayatım boyunca seni tanıyormuşum gibi hissediyorum. Diğer yanım, en iyi arkadaşım, mükemmel eşim, yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu hayatı sensiz yaşayamazdım" notunu düştü. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

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