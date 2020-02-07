MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Brooklyn Beckham modaya uydu! Ojeli tırnakları dikkat çekti

Brooklyn Beckham modaya uydu! Ojeli tırnakları dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, erkeklerde ojeli tırnak akımına uydu.

Brooklyn Beckham modaya uydu! Ojeli tırnakları dikkat çekti

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, önceki gün West Hollywood’da kahveciden çıkarken görüntülendi. Modellik ve fotoğrafçılık yapan 20 yaşındaki Brooklyn Beckham’ın kırmızı ojeli tırnakları dikkat çekti.

Genç Beckham, dün de Instagram hesabından tırnaklarını gösteren bir paylaşım yaptı.

BGUS_1861146_006

Erkeklerde oje modası, ünlü isimler arasında yaygınlaşıyor. Bir dönem Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da ojeli ayak tırnaklarıyla dikkat çekmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Hünerlerini sergilediHünerlerini sergiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brooklyn Beckham, Brooklyn Beckham oje,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İpek Tanrıyar'dan karnı burnunda ilk poz

İpek Tanrıyar'dan karnı burnunda ilk poz

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ocak ayında en çok hangi diziler konuşuldu?

Ocak ayında en çok hangi diziler konuşuldu?

Müge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası

Müge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası

Şeyma Subaşı kahve tarifi sırasında Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı

Acun Ilıcalı göndermesi dikkat çekti

Georgina Rodriguez hünerlerini sergiledi

Hünerlerini sergiledi

Kourtney Kardashian’ı eski eşinin sevgilisi Sofia Richie rest çekti!

Seks bağımlısı sevgilisinin eski karısıyla kankaydı! Olay hareket

Roddy Alves artık bambaşka biri!

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.