Brooklyn Beckham modaya uydu! Ojeli tırnakları dikkat çekti

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, önceki gün West Hollywood’da kahveciden çıkarken görüntülendi. Modellik ve fotoğrafçılık yapan 20 yaşındaki Brooklyn Beckham’ın kırmızı ojeli tırnakları dikkat çekti.

Genç Beckham, dün de Instagram hesabından tırnaklarını gösteren bir paylaşım yaptı.

Erkeklerde oje modası, ünlü isimler arasında yaygınlaşıyor. Bir dönem Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da ojeli ayak tırnaklarıyla dikkat çekmişti.

