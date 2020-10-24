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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününe korona engeli

24.10.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününe korona engeli

David Beckham ile Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, kısa bir süre önce Nicola Anne Peltz ile nişanlanmışlardı. Düğün hazırlığı yapan genç çift, koronavirüs pandemisinin hız kesmemesi üzerine düğünü erteledi.

Brooklyn Beckham, bir süre önce nişanlandığı Nicola Peltz ile önümüzdeki yılın eylül ayında evlenmeyi planlıyordu.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, yakınlarına 2021'in eylül ayı için gün belirlemeye çalışıyordu. Fakat koronavirüs pandemisinin hız kesmemesi üzerine düğün ertelendi.

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Üstelik çift iki düğün yapacaktı. Biri Beckham ailesinin Costwolds'daki kır evinde, diğeri de Peltz'in memleketi olan Florida'da olacaktı.

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21 yaşındaki Brooklyn ile 25 yaşındaki Nicola Peltz, durumun hem kendileri hem de yakınları için tehlike yaratacağını düşünerek planlarını 2022 yılına erteledi. Yani genç çiftin düğünü planlanandan bir yıl sonraya kaldı.

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