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Brooklyn Nets'te Kenny Atkinson dönemi sona erdi

NBA HABERLERİ  | 07.03.2020 18:31 | Son Güncelleme

NBA takımlarından Brooklyn Nets, başantrenör Kenny Atkinson ile yollarını ayırdı.

Brooklyn Nets'te Kenny Atkinson dönemi sona erdi

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonuna kadar Atkinson'ın yerine yardımcısı Jacque Vaughn'un başantrenörlük görevini yürüteceği duyuruldu.

Sezonun geride kalan bölümünde 28 galibiyet ve 34 mağlubiyet alan Nets, Doğu Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

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