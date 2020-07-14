SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti

Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti

ALMANYA HABERLERİ  | 14.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Almanya'nın Brose Bamberg Basketbol Takımı, şutör guard Dominic Lockhart'ı kadrosuna kattı.

Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti

Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti. Alman ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

4 yıldır BG Göttingen forması giyen Lockhart, geçen sezon 8,2 sayı, 3,4 ribaunt ve 2,8 asist ortalamasıyla oynadı. Gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Brose Bamberg, daha önce de 21 yaşındaki Bennet Hundt'u renklerine bağlamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

Çılgın transfer teklifini açıkladı

Çılgın transfer teklifini açıkladı

Fırtına, Denizli'de ağır yara aldı

Fırtına, Denizli'de ağır yara aldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Arda Turan'a Almanya'dan talip var

Arda Turan'a Almanya'dan talip var

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı

Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti

İki yıllık imzayı attı

Manuel Neuer'in görüntülerine tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...

Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...

Arda Turan'a Almanya'dan talip var

Arda Turan'a Almanya'dan talip var

Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti

Yıldız golcü 41 yaşında futbola veda etti!

Werder Bremen ligde kaldı

Werder Bremen ligde kaldı

ÖZET | Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.