Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti. Alman ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
4 yıldır BG Göttingen forması giyen Lockhart, geçen sezon 8,2 sayı, 3,4 ribaunt ve 2,8 asist ortalamasıyla oynadı. Gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Brose Bamberg, daha önce de 21 yaşındaki Bennet Hundt'u renklerine bağlamıştı.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS
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