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Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

09.03.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Kiralık olarak gittiği Yunan ekibi Olympiakos'ta sergilediği performans ve attığı gollerle adeta küllerinden doğan Bruma'nın transferiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Bruma, bu sezon kiralık olarak top koşturduğu Olympiakos’ta oldukça iyi bir form grafiği yakaladı.Takımının önceki gün Lamia ile yaptığı maçta da fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, toplamda gol sayısını 5’e çıkardı.Kırmızı-beyazlılarda 2 de asisti bulunan Portekizli kanat oyuncusu, Yunanistan Ligi’nde şampiyonluğa giden takımına 7 gole direkt etki ederek katkıda bulundu.

TRANSFER HAREKATI!

Olympiakos’un PSV Eindhoven’dan kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı için futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.Yunan ekibinin futbolcunun bonservisini almak için Hollanda ekibiyle görüşmelere başladığı bildirildi.

7 MİLYON EURO

Olympiakos’un, kiralık sözleşmesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan futbolcunun bu bonservis rakamını biraz aşağı çekmek için PSV ile görüştüğü ifade edildi.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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