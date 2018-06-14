Bruma'nın menajeri Catio Balde: Leipzig'ten ayrılmayacak!

Galatasaray'ın gündeminde olan Portekizli oyuncu Bruma için menajeri Catio Balde'den açıklama geldi.
beIN SPORTS'a konuşan Catio Balde, Bruma'nın RB Leipzig'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
Transfer söylentileriyle ilgili konuşan Balde, ''Bruma Leipzig'de mutlu, takımdan ayrılmayacak'' ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in özellikle Garry Rodrigues'in satılması halinde eski oyuncusu Bruma'nın kiralanmasını istediği iddia edilmişti.
Bruma geçtiğimiz sezon RB Leipzig formasıyla 40 resmi maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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