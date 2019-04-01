Bruno Alves’ten Juventus itirafı!

2013-16 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves, 34 yaşındayken takımdan ayrıldı. Önce İtalyan ekibi Cagliari'ye, ardından İskoç devi Glasgow Rangers'a imza atan Alves, sezon başında da Parma'ya transfer olmuştu.
Şu anda 37 yaşında olan Portekizli savunmacı ocak ayında Juventus'tan teklif aldığını açıklayarak, “Bundan gurur duydum. Bu, çalışmalarımın takdir edildiği anlamına geliyor” dedi. Alves, 1 Şubat'ta Parma ile olan sözleşmesini 1 sene daha uzatmıştı.
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