SPOR

Bruno Alves’ten Juventus itirafı!

İTALYA HABERLERİ  | 01.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bruno Alves, ara transfer döneminde Juventus'tan teklif aldığını itiraf etti.

Bruno Alves’ten Juventus itirafı!

2013-16 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves, 34 yaşındayken takımdan ayrıldı. Önce İtalyan ekibi Cagliari'ye, ardından İskoç devi Glasgow Rangers'a imza atan Alves, sezon başında da Parma'ya transfer olmuştu.

Şu anda 37 yaşında olan Portekizli savunmacı ocak ayında Juventus'tan teklif aldığını açıklayarak, “Bundan gurur duydum. Bu, çalışmalarımın takdir edildiği anlamına geliyor” dedi. Alves, 1 Şubat'ta Parma ile olan sözleşmesini 1 sene daha uzatmıştı.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Cengiz döndü ama Roma dağıldıCengiz döndü ama Roma dağıldı
Ronaldo yoksa, Kean var!Ronaldo yoksa, Kean var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bruno alves juventus

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Cengiz döndü ama Roma dağıldı

Cengiz döndü ama Roma dağıldı

Aykut Kocaman oyunu İstanbul'da kullandı

Aykut Kocaman oyunu İstanbul'da kullandı

Liverpool son nefeste

Liverpool son nefeste

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni takımını açıkladılar!

Yeni takımını açıkladılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bruno Alves’ten Juventus itirafı!

Bruno Alves’ten Juventus itirafı!

Roma 1 - 4 Napoli

Cengiz döndü ama Roma dağıldı

Juventus 1 - 0 Empoli (Serie A)

Ronaldo yoksa, Kean var!

Udinese 2 - 0 Genoa (İtalya Serie A)

Tudor Prandelli'yi üzdü

Totti: Eğer Roma'dan ayrılmayı seçseydim sadece R. Madrid'e giderdim

Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Sırbistan ile oynadığı maçta sakatlandı

Ronaldo depremi! Juventus şokta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.