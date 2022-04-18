Manchester United'ın futbolcu Bruno Fernandes günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Portekizli millî futbolcunun trafik kazası geçirdiği aktarıldı. Peki Bruno Fernandes kimdir? Manchester United'ın oyuncusu Bruno Fernandes'in sağlık durumu nasıl? Ünlü futbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

BRUNO FERNANDES KİMDİR?

Bruno Fernandes, 8 Eylül 1994 tarihinde Portekiz, Maia'da dünyaya geldi.

Bruno Fernandes'in tam adı Bruno Miguel Borges Fernandes'tir.

Bruno Fernandes, Manchester United takımında orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır.

Ünlü futbolcu 2015 yılında Ana Pinho ile evlenmiştir. Çiftin Matilde Fernandes ve Goncalo Fernandes adında 2 çocukları vardır.

MANCHESTER UNİTED'IN OYUNCUSU BRUNO FERNANDES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İngiltere basınında yer alan haberlerde, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası geçiren Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

Bruno Fernandes'in günün son antrenmanına katılması bekleniyor.

