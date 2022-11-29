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Bruno Fernandes’ten Dünya Kupası’nda siftah

29.11.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay ile karşılaştı. Mücadelede 2 gol atan Bruno Fernandes, aynı zamanda Dünya Kupası’nda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bruno Fernandes’ten Dünya Kupası’nda siftah
Bruno Fernandes

Bruno Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
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2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Portekiz, Lusail Iconic Stadyumu’nda Uruguay ile oynadığı mücadeleyi Bruno Fernandes’in attığı 2 golle kazandı ve adını son16’ya yazdırdı.

Mücadelenin 54. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Bruno Fernandes, aynı zamanda Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı. Sol çaprazdan Cristiano Ronaldo’ya açtığı ortada meşin yuvarlak doğrudan kaleye giderken bu gol mücadelenin ilk golü oldu.

90+3. dakikada bu kez penaltı atışından golü kaydeden orta saha oyuncusu, hem takımını son 16’ya taşıdı hem de bu turnuvada ilk gollerini atmış oldu. İlk 2 maçını kazanan Portekiz grupta 6 puana ulaştı. Fernandes, Gana ile oynanan ilk maçta ise 2 asiste imza atmıştı.

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