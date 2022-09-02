BSH, IFA'da sergilediği sürdürülebilir ve akıllı ürünlerle evlerdeki yaşam kalitesini artırıyor

İSTANBUL (AA) - BSH Ev Aletleri Grubu'nun her kategoriden inovatif ev aletleri ve akıllı teknolojilerini sergileyeceği Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA Fuarında, Bosch, Siemens, Home Connect ve yeni BSH markası Solitaire'in ürünleri ziyaretçilerini bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketicilerle bu kez IFA'da buluşan BSH Ev Aletleri Grubu, geleceğin teknolojisine bugünden yön veren inovasyonlarıyla öne çıktı.

Tüketici deneyimi yolculuğu, yapay zeka, dijital olgunluk ve nesnelerin interneti gibi fonksiyonların desteğini alan BSH, fuarda sergilediği sürdürülebilir ve akıllı ürünlerle evlerdeki yaşam kalitesini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Ev Aletleri Grubu Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, "Beyaz eşya ve elektrikli ev eşyaları üreten ve satan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan bir kurum olmayı da hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ürünlerimizin yüzde 90'dan fazlasının IP bağlantılı olmasını hedefliyoruz. Bu dönüşümü, en gelişmiş büyük veri ve makine öğrenimi teknolojilerinin uzmanlığıyla birleştirerek sağlıyoruz. Bir diğer önemli trendi 'Hiper-kişiselleştirme' olarak belirledik ve bu doğrultuda yapay zeka daha fazla güç ve önem kazandı. Geleceğin dijital müşterilerinin beklediği akıllı ürünler ve hizmet modellerini tüketiciyle buluşturmak için başarılı adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Home Connect ile her şey bir dokunuş uzakta

Kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan Home Connect ile bulaşık makinesinden çamaşır makinesine, fırından kahve makinesine kadar hem küçük hem de büyük pek çok ev aleti uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu aletler birbirleriyle de iletişime geçebiliyor.

Kullanıcılar ev aletlerini dokunmatik olarak ekranda kullanabildikleri gibi, Home Connect uygulaması sayesinde bu aletler sesli asistanlar ve akıllı saatlerle destekleniyor, ev aletlerini sadece açıp kapatmakla kalmıyor, program seçimini, zamanlayıcıyı ayarlamayı, ev aletini Eco moduna almayı ve çok daha fazlasını sağlıyor.

Ev eşyalarını internete bağlayabilmeyi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home Connect ürünleri de bugünden gelişmenin zeminini hazırlıyor. Yeni Smart Kitchen Dock da mutfakta pişirme, fırınlama ve kızartma işlemlerini ses öncelikli akıllı ekran aracılığıyla destekliyor.

Bosch'un pişirme fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Cookit kullanıcıları, favori yemek tariflerini Home Connect uygulamasındaki yeni bir özellik sayesinde e-posta veya mesajlaşma uygulamaları yoluyla paylaşabiliyor.

- Gıda israfını önleyen teknoloji

Kullanıcının fırını kullanma geçmişi ve kişisel tercihlerine göre hafıza geliştiren ve bu yönde tavsiyeler veren fırın gelecek tercihler için de kullanıcısını yönlendiriyor. Smart Kitchen Dock aynı zamanda hem pişirme hem fırınlama hem de kızartma süreçlerinde ses odaklı akıllı ekranlarla destekleniyor.

Öte yandan foodfittery uygulaması gibi, evdeki mevcut yiyeceklerden uyarlanan yaratıcı yemek tarifi fikirleri öneren yeni dijital servisler, gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor. Bosch'un yeni pişirici entegrasyonu Cookit kullanıcıları ise favori yemek tariflerini Home Connect aracılığıyla hem e-mail hem de mesajlaşma üzerinden paylaşabiliyor. Yani sadece bireysel değil çevreyle sosyalleşmede de etkili bir tüketici deneyimi yolculuğu vaat ediliyor.

Yeni ve akıllı çamaşır makineleri ise etkin enerji tasarruflu yıkama programları öneriyor, su, deterjan ve enerji tüketimi hakkında bilgi veriyor. Bosch'un son teknolojisi i-DOS otomatik akıllı dozajlama sistemi ise deterjan tüketimi hakkında farkındalık yaratıyor.

- Yeni Premium fırın serisi: hem duyuyor hem anlıyor hem de uyguluyor

Tamamı tüketici geri bildirimleriyle geliştirilen yeni fırın serisi tam otomatik fonksiyonlarıyla hem pişirmeyi hem de fırınlamayı kolaylaştırıyor, mutfakta akıllı çözümler sunuyor.

Akıllı teknolojiyle pişirme özelliğine sahip Siemens iQ700 fırının sensör teknolojisi, kullanıcı geri bildirimi ve akıllı algoritmaların kombinasyonu, pişirme ve kızartma sonuçlarının bireysel tercihlere en iyi şekilde uyarlanmasını sağlıyor.

- Mutfaktaki eksikleri belirleyen buzdolabı

Daha birçok inovatif ürün ve hizmeti de sunmaya hazırlanan BSH'nin yeni alt donduruculu No Frost buzdolabı, içinde bulunan malzemelere göre yeni tarifler öneren fonksiyonu ile gereksiz alıverişin ve gıda israfının da önüne geçmeye hazırlanıyor.

Home Connect bağlantısı sayesinde hem eldeki malzemelerle ne gibi tarifler hazırlanabileceği yönünde alternatifler sunan akıllı buzdolabı aynı zamanda alışveriş listesi planlaması da yapıyor.Yine Home Connect uygulaması; Siemens'in yeni akıllı EQ900 tam otomatik kahve makinesinin barista Mode'u ile kahve severlere su ve kahve miktarı, öğütme derecesi, demleme sıcaklığı ve süt sıcaklığı/miktarı gibi tüm parametreleri ayrı ayrı ve hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanıyor.

