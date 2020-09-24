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BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz: "Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilsin"

BURSA HABERLERİ  | 24.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından, özel okullarca okul ücretinin yeni KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki farkın velilere iade edilmesi gerektiğini bildirdi.Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki oranın yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz: "Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilsin"

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından, özel okullarca okul ücretinin yeni KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki farkın velilere iade edilmesi gerektiğini bildirdi.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki oranın yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kararın 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için geçerli olacağını belirten Doğan Yılmaz, bu kararın Kovid-19 salgını ortamında gerek veliler gerekse özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu söyledi. Karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanacağını ifade eden Yılmaz, “Bu durumda özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki yüzde 7’lik farkın ödeme yapıldıysa velilere iadesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekir” diye konuştu.

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