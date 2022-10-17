BTS hayranlarına kötü haber! 'Şimdilik' son konserini verdi

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS, haziranda solo kariyerlerine odaklanacaklarını duyurduklarından bu yana ilk kez dün (15 Ekim) konser verdi. Konserle 2030 Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapmaya aday olan Güney Kore'nin en büyük ikinci şehri Busan'ı tanıtmak ve grubun dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının ilgisini çekmek amaçlandı.

Bir daha ne zaman birlikte sahneye çıkacağı belirsiz olan BTS'in konserini 50 binden fazla hayran Busan Asiad Ana Stadyumu'nda izledi. İzleyicilerin sayısı, konseri şehrin çeşitli alanlarına kurulan dev ekranlardan takip edenlerle birlikte 100 bini geçti.



Grup halinde çalışmayı ne kadar durdurduğu açıklanmayan BTS'in tekrar bir araya gelmesi, ülkedeki zorunlu askerlik görevini yerine getirmeleri de gerekirse yıllar sürebilir. Güney Kore yasalarına göre 18-28 yaş arası sağlıklı tüm erkeklerin iki yıl askerlik yapması gerekiyor.



Ülkenin bu katı yasası 2019'da BTS için esnetilmişti ve grup üyelerinin 30 yaşına kadar askerliği ertelemesine izin verilmişti. Öte yandan geçen ay Güney Kore Savunma Bakanı'nın "BTS'e alternatif bir askerlik şekli sunmanın zor olacağını" söylemesiyle yaşları artık 30'a yaklaşan grup üyelerinin askere gitmesi gerekebilir.



