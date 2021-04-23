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BTS Louis Vuitton'ın marka yüzü oldu

23.04.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adımla isminden söz ettiren ünlü K-pop grubu BTS, Louis Vuitton giyim markasının küresel elçisi oldu.

BTS Louis Vuitton'ın marka yüzü oldu

Independent Türkçe'nin haberine Fransız lüks tüketim markası bugün yaptığı açıklamada K-Pop grubuyla işbirliğini "Louis Vuitton, dünya çapında çeşitli Billboard ve Guinness Dünya Rekorları'yla tanınan BTS'le yeni bir yolculuğa çıkmayı dört gözle bekliyor" diyerek duyurdu.

"HEYECAN VERİCİ"

Markanın erkek giyim koleksiyonunun estetik direktörü Virgil Abloh ise "Louis Vuitton'a elçi olarak katılan BTS'e hoş geldin diyoruz. Lüks ve çağdaş kültürün birleştirilmesi yoluyla Louis Vuitton'a yeni bir sayfa açmak için BTS'le işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Heyecan verici projelerimizi bir an önce ortaya çıkarmak istiyoruz" açıklaması yaptı.

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"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

BTS adına yapılan açıklamadaysa "Louis Vuitton'ın uluslararası elçileri olmak BTS için anlamlı bir an ve Virgil Abloh'la proje gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi,

Yeni ortaklık kapsamında Jungkook, J-Hope, V, RM, Jin, Suga ve Jimin bir dizi özel projede Fransız moda markasıyla birlikte çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Louis Vuitton
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