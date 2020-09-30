BTSO Başkanı Burkay: "Pandemiye rağmen kurulan şirket sayısı artıyor"

Yeni programdaki hedeflerin yakalanması adına da Bursa iş dünyası olarak var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

Burkay, 2021 ve 2023 yılları arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nın öncelikleri arasında istihdam, dijitalleşme, girişimcilik ve yüksek katma değerli üretim gibi konuların yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, finansal istikrarla tasarrufların artırılması gibi temel dinamikler sayesinde programın Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine imkan sağlayacağına inandığını kaydetti.

"Bursa’da haziran, temmuz ve ağustos aylarında kurulan şirket sayısı 201'in aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artışla 1223 oldu. Kapanan firma sayısı 268 ile sınırlı kaldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayının tamamında 319 firma açılırken, bu yıl eylülün sadece ilk 3 haftasında 360 yeni firma kuruldu. Pandemiye rağmen kurulan şirket sayısı artıyor. Karamsarlığa kapılmadan, motivasyonunu yitirmeden, 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla kentimizin ve ülkemizin geleceği için çalışan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum."

Burkay, yılın son çeyreğine girerken Kovid-19 salgınının ekonomide en önemli belirsizlik unsuru olmaya devam ettiğini ifade ederek, BTSO olarak pandeminin ilk günlerinden bu yana 46 bin oda üyesini ve çalışanlarını virüsün etkilerinden korumak için büyük bir çaba gösterdiklerini anlattı.

Reel sektörün zorluklarla dolu bir süreçten geçtiğini belirten Burkay, "Salgın, uzun yılların getirdiği birikimi tahrip etti. Ancak aşı bulununca bu kaos ortamından kurtulabileceğiz. Ardından belirsizliklerin yanında çok önemli fırsatları da barındıran yeni normale başlayacağız. Pandemiden çıkış sürecinde bu fırsatları değerlendirebilmemiz için işletmelerimizin ayakta kalabilmesi çok önemli. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları koruyarak yeni normalde tüm sektörleriyle daha güçlü bir Bursa ekonomisi oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burkay, toplantıda Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim ve Deneyim Merkezi (GUHEM) yatırımlarının son durumları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından BTSO meclis ve komite üyeleri söz alarak gündemle ilgili görüşlerini paylaştı.

