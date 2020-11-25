BTSO Başkanı İbrahim Burkay: "İşletmelerin hibe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz"

"Ülke olarak bu fırsatları değerlendirecek güce ve iradeye sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajlar da bu inancımızı güçlendirdi. Öncelikle kısa ve orta vadede faiz ve enflasyonu düşüş trendine sokmamız lazım. Türk lirasına yeniden itibar kazandırılması, büyüme hedeflerimizi destekleyecektir. Atılacak reform adımlarıyla birlikte yeni bir kalkınma dönemi başlatmamız gerekiyor. Salgının sağlıkta olduğu kadar ekonomideki olumsuz etkileri de devam ediyor. İş dünyası temsilcileri olarak üretimi yeniden eski gücüne kavuşturmak, temel önceliğimiz."

Burkay, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen BTSO'nun Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi, ekonomi ve hukuk seferberliği mesajlarının iş dünyası için umut verici olduğunu belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil, hibe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kredi ile işlerin dönmesi, gerçekçi olmaktan çıktı." ifadesini kullandı.

BTSO olarak, salgın sürecinde çok aktif çalıştıklarına dikkati çeken Burkay, "Bu zor süreçte, gerek online çalışmalarımız gerekse de faaliyetlerini kolaylaştırmak, gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mal sahibi-kiracı ilişkileri, en büyük problem olarak karşımıza çıkacak"

Burkay, hayata geçirilen son kısıtlamalardan etkilenen restoran ve kafeler başta olmak üzere turizm, hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının çözümüne ilişkin girişimde bulunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde mal sahibi-kiracı ilişkileri, en büyük problem olarak karşımıza çıkacak. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, bu konuda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mecliste bu konuda bir düzenleme yapılması için çalışıyoruz. Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil, hibe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kredi ile işlerin dönmesi, gerçekçi olmaktan çıktı. Ülke ekonomisine bir yük getirecekse de sosyal barış adına KOBİ'ler ve hizmet sektöründeki esnaflar, bu hibeden yararlanmalı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile temas halindeyiz. Önümüzdeki süreçte pandemiden yoğun olarak etkilenen sektörlerle de kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz."