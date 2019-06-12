YEMEK

Bu 3 malzemeyi kullanarak dökülen saçlarınıza yeniden kavuşabilirsiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

Saçlarınız hızla dökülmeye başladıysa ve durum yavaştan kelliğe doğru gidiyorsa bu maliyeti düşük ve etkili olan tarifi denemenizi tavsiye ederiz. Eğer saç dökülmesi genetik faktörlerin dışındaysa, bu etkili tariften yarar görme ihtimaliniz oldukça yüksek!

Bu 3 malzemeyi kullanarak dökülen saçlarınıza yeniden kavuşabilirsiniz

İnsanlar saç dökülmesini ve kelliği hep yaşlılıkla ilişkilendirirler. Bu durum belki yıllar öncesinde geçerliydi ama günümüz modern çağındaki yaşam tarzı, hava kirliği, stres, yemekler ve toksinler ile artık saç dökülmesi sadece yaşlılıkla ilgili olmaktan çıktı. Artık insanların saçları çok genç yaşlarda bile dökülmeye başlıyor.

Hatta her iki cinsiyetin de en büyük problemi saç dökülmesi ve kellik. Saç dökülmesi ve kellik, kendimize duyduğumuz güveni etkiler ve kendi hakkımızdaki olumlu bakış açımız yara alır. Eski halimize geri dönmek uğruna çaresizce işe yaramayan sayısız yöntem deneriz.

Marketlerde olan kimyasal tabanlı ürünleri muhtemelen hepimiz kullanmışızdır. Bu ürünler uzun vadeli bir çözüm sunmaktansa sadece zarar verirler. Saç ektirmek bir çözüm olabilir ama bu işlem çok pahalı olduğu için çoğumuzun buna gücü yetmiyor.

İşte size saç dökülmesi için başka yerde bulamayacağınız doğal ve basit bir tarif. Oldukça etkili ve güvenilir bir tedavi şekli. En güzeli de gereken malzemelerin mutfağınızda olan, kolaylıkla bulunan malzemeler olması!

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı Hint yağı
  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı bal

    Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Karışımı önce saçlarınızın köklerine, ardından tüm saçınıza uygulayıp saçınızda 2-4 saat bekletin. Başınızdan akmaması için bir duş bonesi takabilirsiniz.

Ardından saçınızı şampuan ve saç nemlendiriciyle yıkayıp durulayın. Bunu iki ay boyunca haftada bir defa yaparsanız (İki defa yapılması tavsiye ediliyor), saçınızın artık dökülmediğini ve yeni saçların çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.

Bu 3 malzeme nasıl yardımcı oluyor?

Yumurta sarısı

iStock-486168457 (1)

Proteinlerle, aminoasitlerle ve besleyici bileşenlerle dolu olan yumurta sarısı saçın daha hızlı ve sağlıklı büyümesi için gereklidir. Yumurta sarısı içinde bulunan biotin, aynı zamanda saç foliküllerini ve saç köklerini besler.

Hint yağı

iStock-639717608 (1)

Hint yağı binlerce yıldır saç dökülmelerine karşı kullanılıyor. Anti-bakteriyel ve anti-mantar özelliklere sahip. Aynı zamanda kafa derisindeki enfeksiyonlarla, kepekle ve kıl kökü iltihabıyla savaşmaya da yardımcı olur.

Hint yağında bulunan risinoleik asit, kafa derisindeki kan akışını hızlandırır ve saç büyümesini artırır. Araştırmalar Hint yağının yeni saç oluşumunu beş kata kadar artırdığını gösteriyor.

Bal

iStock-184394514 (3)

Muhteşem anti-mantar ve antiseptik özelliklere sahip bir diğer malzeme de bal. Bu güçlü antioksidan, saçınızın tekrar büyümesi için mükemmel bir malzeme. Aynı zamanda saçınız için ideal nemlendirici olarak iş görecek doğal bir parafine sahip.

Tüm bu malzemelerin faydalarını birleştirince, eşsiz bir etkiye sahip saç çıkarma tedavisi ortaya çıkıyor. O eski uzun ve daha güzel saçlarınıza tekrar kavuşabileceksiniz. Kendinize güveniniz de artacak! Tamamen doğal olduğu için yan etkileri konusunda endişelenmenize hiç gerek yok. Hatta sağlık açısından sadece birden fazla olumlu etkisini göreceksiniz.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Bizi ölüme sürükleyen 9 gündelik yiyecekBizi ölüme sürükleyen 9 gündelik yiyecek
Kullanmayan bin pişman! Hepimizin ona ihtiyacı varKullanmayan bin pişman! Hepimizin ona ihtiyacı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesine ne iyi gelir saç dökülmesi için maske saç maskesi saça ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

İşte yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

İşte yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

Felce bile neden olabiliyor

Felce bile neden olabiliyor

Kilosu 120 TL! Şifa bulmak isteyenler almak için bekliyorlar

Kilosu 120 TL! Şifa bulmak isteyenler almak için bekliyorlar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk mutfağı hakkında çarpıcı açıklama: En son ne zaman yediniz?

Türk mutfağı hakkında çarpıcı açıklama: En son ne zaman yediniz?

Farkında olmadan bizi ölüme sürükleyen 9 gündelik yiyecek

Bizi ölüme sürükleyen 9 gündelik yiyecek

Bir daha asla yumurta kabuklarını atmamanız için 4 neden

Kullanmayan bin pişman! Hepimizin ona ihtiyacı var

Bir haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti

Bir haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti

Yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

İşte yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

Bu bilgileri öğrendikten sonra muz yemekten vazgeçebilirsiniz

Felce bile neden olabiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.