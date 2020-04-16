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  4. Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor! İşte o ekmek tarifleri...

Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor! İşte o ekmek tarifleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Karantina günlerinde evde kalanların popüler etkinliği ekmek yapmak! Sosyal medya hesapları birbirinden lezzetli ekmek fotoğrafları ile dolu. Eğer henüz denemediyseniz bu yazımızdan sonra siz de kendinizi mutfakta hamur yoğururken bulabilirsiniz. Fırıncılara rakip olmaya hazır mısınız? Cevabınız evetse başlayalım!

Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor! İşte o ekmek tarifleri...

Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmıyor, mümkün olan tüm ihtiyaçlarımızı evden karşılaşıyoruz. Bugüne kadar hiç denememiş olanlar bile artık ekmeklerini evde kendisi yapıyor. Biz de sizin için 4 farklı birbirinden lezzetli ekmek tarifi hazırladık.

ÇITIR ÇITIR MİNİ EKMEKLER

1.5 su bardağı ılık süt
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket kuru maya
3,5-4 su bardağı un
Öncelikle ılık süt, şeker, tuz ve mayayı karıştırın. Sonra yavaş yavaş unu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanıp ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta bir hamur halini aldıktan sonra da 3 dakika kadar yoğurun.

Üzerini kapatarak en az 40 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan 8 beze alın, dilediğiniz gibi şekil vererek tepsiye dizin. Tepside de en az 2 kat büyüyecek şekilde dinlendirin. Sonrasında üzerilerine bir fırça yardımıyla su sürün, az mısır unu serpin. Keskin bir bıçakla boydan çizikler atarak önceden ısıtılmış 230 derece fırında 35 dakika pişirin.

ÇİÇEK EKMEK

cicek ekmek
4,5 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 çay bardağı ılık süt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kuru maya
1 yemek kaşığı şeker
2 çay kaşığı tuz

Su, süt, maya ve şekeri karıştırın. Sıvı yağın bir bir kısmını ekledikten sonra yavaşça un eklemeye başlayın ve tuzu da ekleyerek orta yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur elinize yapıştıkça kalan yağı da ekleyerek ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.

En az 30 dakika mayalanması için bekleyin. Mayalanan hamurdan 7 eşit beze ayırın. Bezeleri tepsiye düzgün yuvarlaklar şeklinde, aralarında birer parmak boşluk kalacak şekilde dizin. 30 dakika tepsi mayası yapın. Üzerlerine yoğurt sürüp dilediğiniz gibi süsleyin. Önceden ısıtılmış fırında 25 dakika 180 derecede, 10 dakika 160 derecede olmak üzere pişirin.

CEVİZLİ KÖY EKMEĞİ

cevizli ekmek

4 su bardağı ılık su
4 su bardağı un
3 su bardağı tam buğday unu
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tuz
1/2 su bardağı ceviz
1/4 su bardağı sıvı yağ
1 paket kuru maya
Su, şeker, ceviz, sıvı yağ ve mayayı karıştırdıktan sonra unları ekleyin. Epey yumuşak kıvama gelen hamuru mayalanmaya bırakın. Mayalandıktan sonra yağlı kağıt serilmiş, fırına uygun döküm tencerede önce kapağı kapalı olarak 240 derecede 1 saat, sonrasında kapaksız 20 dakika pişirin.

MAYASIZ EKMEK

mayasız ekmek

1 çay bardağı su
1 çay bardağı süt
1,5 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
kabartma tozu
3 su bardağı un

Unu ve diğer tüm malzemeleri karıştırarak ele hafif yapışan bir hamur elde edin. Karışımı yağlanmış bir kalıba aktarın. 180 derece fırında 35 dakika pişirin.


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