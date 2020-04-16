Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor! İşte o ekmek tarifleri...

Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmıyor, mümkün olan tüm ihtiyaçlarımızı evden karşılaşıyoruz. Bugüne kadar hiç denememiş olanlar bile artık ekmeklerini evde kendisi yapıyor. Biz de sizin için 4 farklı birbirinden lezzetli ekmek tarifi hazırladık.

ÇITIR ÇITIR MİNİ EKMEKLER

1.5 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket kuru maya

3,5-4 su bardağı un

Öncelikle ılık süt, şeker, tuz ve mayayı karıştırın. Sonra yavaş yavaş unu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanıp ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta bir hamur halini aldıktan sonra da 3 dakika kadar yoğurun.

Üzerini kapatarak en az 40 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan 8 beze alın, dilediğiniz gibi şekil vererek tepsiye dizin. Tepside de en az 2 kat büyüyecek şekilde dinlendirin. Sonrasında üzerilerine bir fırça yardımıyla su sürün, az mısır unu serpin. Keskin bir bıçakla boydan çizikler atarak önceden ısıtılmış 230 derece fırında 35 dakika pişirin.

ÇİÇEK EKMEK



4,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz