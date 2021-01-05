Bu 6 gıdayı asla buzdolabına koymayın! Meğer 2 günde zehir saçıyormuş

Domates, muz, soğan... Birçok kişi bu ürünleri aldığı gibi buzdolabına atıyor ancak bu yiyecekler hiç buzdolabına girmeyi hak etmiyor. Tüketmeye başladığınızda bu yiyeceklerden istediğiniz tadı alamamanızın nedenlerinden biri kuşkusuz buzdolabına girmesi. Gelin bu yiyecekler nelermiş, görelim.

DOMATES

Domatesleri buzdolabına koymak, olgunlaşmalarını engelleyecek ve lezzetlerini öldürecektir. Mercola'ya göre , buzdolabına domates koymak kimyasal yapısını değiştiriyor ve meyvede bulunan uçucu bileşiklerin miktarını azaltarak lezzetini etkiler. Bir domatesin dokusu ve rengi, soğuk sıcaklıklardan da etkilenebilir ve 5 ° C'nin altındaki sıcaklıkların neden olduğu 'üşütme yaralanmaları' meyveyi yumuşak ve yüzeyde çekirdeksiz bırakabilir. Bakteri üreten domates ise sindirim sorunlarına neden olabilir.

PATATES

Patateslerin kuru kalması için kağıt veya delikli poşet içinde serin ve kuru bir yerde saklanması gerekir ancak buzdolabında değil. Onları buzdolabında tutmak, patatesin nişastasını şekere dönüştürebilir, bu da dokularını etkiler ve pişirildikten sonra renginin solmasına ve tadının tatlı olmasına neden olur.