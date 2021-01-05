Bu 6 gıdayı asla buzdolabına koymayın! Meğer 2 günde zehir saçıyormuş

Domates, muz, soğan... Birçok kişi bu ürünleri aldığı gibi buzdolabına atıyor ancak bu yiyecekler hiç buzdolabına girmeyi hak etmiyor. Tüketmeye başladığınızda bu yiyeceklerden istediğiniz tadı alamamanızın nedenlerinden biri kuşkusuz buzdolabına girmesi. Gelin bu yiyecekler nelermiş, görelim.
Domatesleri buzdolabına koymak, olgunlaşmalarını engelleyecek ve lezzetlerini öldürecektir. Mercola'ya göre , buzdolabına domates koymak kimyasal yapısını değiştiriyor ve meyvede bulunan uçucu bileşiklerin miktarını azaltarak lezzetini etkiler. Bir domatesin dokusu ve rengi, soğuk sıcaklıklardan da etkilenebilir ve 5 ° C'nin altındaki sıcaklıkların neden olduğu 'üşütme yaralanmaları' meyveyi yumuşak ve yüzeyde çekirdeksiz bırakabilir. Bakteri üreten domates ise sindirim sorunlarına neden olabilir.
Patateslerin kuru kalması için kağıt veya delikli poşet içinde serin ve kuru bir yerde saklanması gerekir ancak buzdolabında değil. Onları buzdolabında tutmak, patatesin nişastasını şekere dönüştürebilir, bu da dokularını etkiler ve pişirildikten sonra renginin solmasına ve tadının tatlı olmasına neden olur.
Soğanlar soyulmamışsa, soğuk bir buzdolabına değil, bol havalandırmalı serin ve kuru bir saklama yerine ihtiyaçları vardır. Soğanın buzdolabına girmesi gereken tek zaman, soyulmuş veya önceden kesilmiş olarak satın alınması veya “yüksek su içeriğine sahip tatlı veya yumuşak soğan çeşitlerinin raf ömrünü uzatmaya çalışırken” olabilir. Ancak bunların kuru kalması için düşük nem ayarında tutulması gerekir. Kesilmiş soğanlar, yedi güne kadar kapalı bir kapta saklanabilir.
Buzdolabı ekmek için 'gerçekten kötü' . Ekmeği dondurmak, ekmeğin bayatlamasına neden olan süreci ciddi şekilde durdurabilirken, buzdolabına bir somun koymak onu hızlandıracaktır. Esasen, soğuk sıcaklık, nişastanın oda sıcaklığından çok daha hızlı kristalleşmesine neden olarak ekmeği sert ve bayat yapan süreci hızlandırır.
Olgun muzları buzdolabına koymak, birkaç gün olgun kalmalarına yardımcı olacaktır ancak onları hala biraz yeşil ve sertken koyarsanız, o zaman hiç olgunlaşmazlar. Onları buzdolabından çıkardıktan sonra bile. Kabuklarının da siyaha dönmesine neden olacaktır.
Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.
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