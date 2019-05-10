Sakatat yahnisi, yumurta görünümlü çikolata... Bizim seve seve yediğimiz bazı yiyecekler onların kapısından bile girmiyor! Neden mi

Bu 8 yiyecek ABD'de yasa dışı edildi

Pastörize edilmemiş süt Çiğ süt olarak da bilinen pastorize edilmemiş sütün, pastörize süt ürünlerinden gıda kaynaklı hasta olma olasılığı 150 kat daha fazladır. Ülkemizde yasaklı olmasa da sağlığı tehdit ettiği için pastörize edilmemiş sütün tüketimi tavsiye edilmez. Amerika'da bu süt güvenlik kaygısı nedeniyle 21 eyalette yasaklanmıştır.

Köpek balığı yüzgeçleri Yemek için son derece garip bir şey gibi görünebilir, haklısınız! Çünkü bu çorbayı yapmak için her yıl milyonlarca köpek balığı ölüme terk ediliyor. Özellikle Asya'da bir gelenek haline gelen köpek balığı yüzgeci çorbası ABD'nin 11 eyaletinde yasaklanmıştır. Çünkü bu çorbanın yapımı köpek balıkları için büyük bir işkencedir.

Yumurta benzeri çikolatalar Bu tür çikolatalar dünyanın her yerinde popülerdir. Ancak bu yumurtalar ABD'nin bazı eyaletlerinde yasaktır çünkü içlerinde yenilebilir olmayan maddeler bulunur.

Deniz kaplumbağaları Deniz kaplumbağaları tehlike altında olan bir deniz canlısıdır. Onları yemek yasa dışıdır çünkü nesilleri tükenmek üzeredirler.

Ackee meyvesi Afrika'ya özgü olan bu meyve aynı zamanda Jamaika'nın ulusal meyvesidir, ancak ABD'ye ithal etmek yasaktır. Doğru şekilde olgunlaştırılmazsa, içindeki toksinler glikoz oranını artırabilir ve bu da kan şekerini tehlikeli bir şekilde düşürebilir. Bu durum ölümle bile sonlanabilir sevgili okur...

At eti Dünyanın bazı bölgelerinde popüler bir et türüdür ancak bu et türü ABD'de ithal etmek ve mezbahalarda kullanmak yasa dışıdır.

Fugu balığı Bir tür Japon kirpi balığı olan fugunun pişirmesi o kadar zordur ki, bunun için bir lisansa ve yoğun bir eğitime ihtiyacınız vardır. Doğru yapılmazsa, felce ve boğulmaya neden olabilecek ölümcül miktarda tetrodotoksin açığa çıkarabilir.