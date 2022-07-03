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Bu adam olağanüstü! Beşiktaş, 39 yaşındaki Atiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

03.07.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Atiba’nın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile anlaşan siyah-beyazlılar Atiba'nın sözleşmesini uzattı. Taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Kanadalı oyuncu Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

Bu adam olağanüstü! Beşiktaş, 39 yaşındaki Atiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile ilgili kararını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, Kanadalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ATIBA İLE 1 YIL DAHA DEVAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 39 yaşındaki futbolcu ile yola devam edeceklerini ifade etmişti. Beşiktaş, Atiba ile ilgili açıklamayı yaparken, "Zaman bazı şeyleri değiştirmez. Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ İLE KUPALAR KAZANDI

Atiba, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupası kazandı. Atiba, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

PSV'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Kanadalı futbolcu, 2013 yazında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Atiba, Beşiktaş formasını toplamda ise 325 resmi maçta giydi. 26 gol atan Atiba 37 kez de asist yaptı.

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