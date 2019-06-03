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Bu ağacın meyvelerini gören inanamıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kadın şeklinde meyve veren Nareepol Ağacı'nı görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Bu ağacın meyvelerini gören inanamıyor!

Hayatınızda hiç insan şeklinde meyve veren bir ağaç gördünüz mü? Eğer görmediyseniz, bugün size görenleri şaşırtan insan şeklinde meyve veren ağaçtan bahsedeceğiz.

Narilatha veya Nareepol olarak bilinen bu sıra dışı ağacın naree kelimesi kız, pol kelimesi ise ağaç bitki anlamına gelmektedir. Tayland'da ayrıca Himalayalar ve Sri Lanka bölgelerinde de yetişen bu tuhaf ağaç kadına benzer meyveler vermektedir. Birçok efsaneye konu olmuş çoğu bilimsel makalede, dini yazıda kendine kendine yer bulmuş bu ağacın orijinalleri ise Bangkok bölgesine yaklaşık 500 km uzaklıkta bulunan Petchaboon yöresinde bulunmaktadır.

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20 yılda bir meyve veren bu ağacın meyveleri dalından koparılırsa, hızla sahip olduğu canlılığı yitirmektedir. Fakat meyvelerin lezzeti aynı şekilde kalmaktadır. Ekşi ve tuzlu bir tada sahip olduğu söylenen meyveler kurutulup biblo olarak da kullanılmaktadır.

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Peki ama sizce bu sıra dışı kadın meyvesi veren ağaç gerçekten var mı?

Yapılan araştırmalar sonucunda ağacın gerçekliği tartışma konusu haline gelmiştir. Çünkü internette bu ağaç hakkında çok az bilgi bulunmakta ve hatta ağaç hakkında neredeyse hiç araştırma ve paylaşım yapılmamıştır. Tüm bunların ışığında ise çok sayıda kişi ağacın montajlanarak bu şekle geldiğini düşünmektedirler. Peki ama bu kadın şeklinde meyve veren ağaç fikri nereden geliyor?
Bunu da araştıran kişiler Nareepol ağacının bir Budist efsanesinden esinlenilerek yapıldığını tahmin etmektedirler. Bu efsaneye göre Tanrı Indra'nın, karısı ve çocukları ile birlikte yaşadığı yerin yakınında bulunan bir ormanda şehvet düşkünü saldırgan hermitler ve yogiler bulunmaktadır.

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Tanrı Indra da karısının ormanda meyve toplarken bunların saldırısına uğramaması için karısının güzel vücuduna benzer meyveler veren ağaçlar yaratmıştır. Böylece Hermitler ve Yogilerin dikkatleri dağılmış ve karısına saldırmamışlardır. Yine aynı efsaneye göre ise bu meyveleri yiyen veya dokunan kötü orman canlıları 4 ay uyur ve güçlerini kaybederlermiş. Bu kadın figürlü meyveler Thai kültüründe kolye, heykel ve çizgi roman karakterlerine de ilham kaynağı olmuştur.

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Peki tüm bu bilgilerin ışığında sizce kadın şeklinde meyveler veren Nareepol ağacı gerçek mi yoksa insan eliyle yapılmış bir kandırmaca mı? Siz ne düşünüyorsunuz?

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AĞAÇ ilginç haberler nareepol ağacı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu fotoğrafı her sene tazeleyip önümüze koyuyorlar arkadaş,pixeli bile düşük eski teknoloji..yeni fotoları yokmu bu saçmalığın
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