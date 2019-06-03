Bu ağacın meyvelerini gören inanamıyor!

Hayatınızda hiç insan şeklinde meyve veren bir ağaç gördünüz mü? Eğer görmediyseniz, bugün size görenleri şaşırtan insan şeklinde meyve veren ağaçtan bahsedeceğiz.

Narilatha veya Nareepol olarak bilinen bu sıra dışı ağacın naree kelimesi kız, pol kelimesi ise ağaç bitki anlamına gelmektedir. Tayland'da ayrıca Himalayalar ve Sri Lanka bölgelerinde de yetişen bu tuhaf ağaç kadına benzer meyveler vermektedir. Birçok efsaneye konu olmuş çoğu bilimsel makalede, dini yazıda kendine kendine yer bulmuş bu ağacın orijinalleri ise Bangkok bölgesine yaklaşık 500 km uzaklıkta bulunan Petchaboon yöresinde bulunmaktadır.

20 yılda bir meyve veren bu ağacın meyveleri dalından koparılırsa, hızla sahip olduğu canlılığı yitirmektedir. Fakat meyvelerin lezzeti aynı şekilde kalmaktadır. Ekşi ve tuzlu bir tada sahip olduğu söylenen meyveler kurutulup biblo olarak da kullanılmaktadır.

Peki ama sizce bu sıra dışı kadın meyvesi veren ağaç gerçekten var mı?

Yapılan araştırmalar sonucunda ağacın gerçekliği tartışma konusu haline gelmiştir. Çünkü internette bu ağaç hakkında çok az bilgi bulunmakta ve hatta ağaç hakkında neredeyse hiç araştırma ve paylaşım yapılmamıştır. Tüm bunların ışığında ise çok sayıda kişi ağacın montajlanarak bu şekle geldiğini düşünmektedirler. Peki ama bu kadın şeklinde meyve veren ağaç fikri nereden geliyor?

Bunu da araştıran kişiler Nareepol ağacının bir Budist efsanesinden esinlenilerek yapıldığını tahmin etmektedirler. Bu efsaneye göre Tanrı Indra'nın, karısı ve çocukları ile birlikte yaşadığı yerin yakınında bulunan bir ormanda şehvet düşkünü saldırgan hermitler ve yogiler bulunmaktadır.