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Bu akşam Teşkilat dizisi var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte TRT1 yayın akışı

19.02.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi merak konusu oldu. TRT1'in sevilen dizisi de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yayınına ara vermişti. Televizyon kanalları yavaş yavaş normal yayın akışlarına dönmeye başladı. Peki Bu akşam Teşkilat dizisi var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte TRT1 yayın akışı...

Bu akşam Teşkilat dizisi var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte TRT1 yayın akışı

Teşkilat dizisi ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. İzleyiciler dizinin yeni bölümünü merak ve heyecanla bekliyorlar. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrolünü paylaştığı Teşkilat dizisi ilk bölümünden beri izleyici tarafından oldukça sevildi ve sahiplenildi. Bu akşam ilgiyle takip edilen dizi Teşkilat'ın yeni bölümünün olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Bu akşam Teşkilat dizisi var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

BU AKŞAM TEŞKİLAT DİZİSİ VAR MI?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak. Bu hafta da diziye verilen ara devam edecek.

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Teşkilat'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Dizinin yeni bölüm tarihi açıklandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT1 19 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

11:40 Enine Boyuna

13:00 Hayallerinin Peşinde

13:20 Yürek Çıkmazı

15:40 Muallim (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

00:20 Yerli Dizi

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