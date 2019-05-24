Bu anne işi çözmüş! İlaç içmeyen çocuğuna öyle bir şey yaptı ki bir alkışı hak etti

Her şeyiyle size muhtaç, derdini tam olarak anlatamayan minik melekler kimi zamanlar oldukçs inatçı ve huysuz birine dönüşebiliyorlar. Hele ki bu kişi sizin çocuğunuzsa sabredip her huysuzluğa karşı güçlü olmaya çalışıyorsunuz. Pek çok ebeveyn hayatlarında ilk defa karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için adeta kendini parçalar. Yemek yedirmek, uyutmak, eğlendirmek, ilaç vermek, vb. sorunlar ebeveynlerin başta gelen ortak problemlerinden. Ancak bazı ebeveynler bu konularda hepimize ilham verecek çok başarılı uygulamalar geliştirmişler. Eğer siz de bir ebeveynseniz ve benzer sorunlar yaşıyorsanız bu yöntemler işinize yarayabilir.

İşte ebeveynlerin buldukları o yöntremler...

1. Çocuklarının aracın arkasında kavga etmesinin önüne geçmek için dahiyane bir buluşa imza atan baba.

2. Çocuğunuz ilaç içmiyor mu? Kolayı var.

3. Çocuğunuz omzunuzda güvenle otursun siz de iki elinizi de kullanmanın keyfini çıkarın. Tabii bunun için uzun bir saçınızın olması gerek.

4. Bir yerleri boyama konusunda ısrarcı çocuğunuzu kırmanın alemi yok, eline bir fırça bir kova da su verin gönlünce boyasın.

5. Lastikli yatak çarşafının böyle kullanıldığından hiç haberiniz yoktu değil mi?

6. Çocuklar artık büyüdü, eski beşiği ne yapalım diyorsanız bu size bir fikir verebilir.

7. Çocuklarınızın abur cubur aşırmasını istemiyorsanız nasıl gizleyeceğinizi bilmelisiniz!

8. Çocuğunuz elinizi hissetmeden uykuya dalamıyor mu? E ona bir el verelim o zaman.

9. Duvarları çizmeye bayılan bir çocuğunuz varsa müjde, çare ayağınıza geldi.

10. Saat okumayı bilmeyen çocuğunuza zamanı bildirmenin renkli ve keyifli bir yolu.

11. Ayakkabısının sağ ve sol teklerini sürekli karıştırıyor mu? Basit bir çıkartma yöntemiyle kısa sürede bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

12. Çocuğunuz ortalığı temizleme konusunda isteksiz mi? O zaman temizliği bir oyuna çevirmek iş görebilir.

13. Siz işinizi yaparken o da kendi başına eğlensin! Masa hamağı harika bir fikir.

14. Dondurma yerken kıyafetlerini batırmaya son!

15. Oyuncak bebeğinin saçları çok mu kötü oldu? Biraz şampuan ve saç kremi işinizi görür.

16. Yine duvar boyamaya karşı alınmış dahiyane bir önlem. Çocuğunuzun yaratıcılığına sekte vurmayın.

17. Çocuklar oyun oynarken sizi rahat bırakmıyor mu? Ellerine ucu hiçbir yere bağlı olmayan kumanda konsolu vermeye ne dersiniz?

18. Odasında tek kalmaktan korkuyor mu? Yatağın altında canavar olduğuna mı inanıyor? Böyle bir canavar kovucu yaparak bu sorunu çözebilirsiniz belki.

19. İkizlerinizi karıştırmaya son! Üçüzünüz varsa o da 3 olacak…

20. Mama sandalyesi yoksa atlet var! Bu arada baba da “ev seksisi” gibiymiş yalnız.

21. Çocuğunuza meyve yedirmek için onları patates kızartması kılığına sokmayı deneyebilirsiniz. Korkmayın çocuk dediğin saf, anlamıyor.

22. Her merdiveni bir kaydırak haline getirebilirsiniz.

23. Bahçede çocuğunuzla vakit geçirmenin sizin için de kolay yolları var!

24. Çocuğunuza kalem tutmayı öğretmenin pratik bir yolunu görmek ister misiniz?





