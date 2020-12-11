YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bu baca, ilçenin kabusu olmaya başladı

Bu baca, ilçenin kabusu olmaya başladı

AYDIN HABERLERİ  | 11.12.2020 10:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde vatandaşlar gündüz kokudan, gece de şehri kaplayan dumandan şikayetçi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde vatandaşlar gündüz kokudan, gece de şehri kaplayan dumandan şikayetçi. Özellikle mesai saatleri dışında ilçe merkezinde bulunan özel bir firmaya ait prina ve sabun fabrikasından yayılan koku ve duman nedeniyle hayatın çekilmez hale geldiğini belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
Aydın-Denizli karayolu üzerinde bulunan fabrikanın bacasından yükselen dumanın yoldan geçenler tarafından ilk etapta yangın zannedilip zaman zaman yangın ihbarı dahi yapıldığı belirtilirken, özellikle astım hastaları için fabrikaya yakın mahallelerde yaşam çekilmez hale geldi. Durumun herkes tarafından bilinmesine rağmen kimsenin yaşanan çevre felaketine ‘dur’ demediğini ileri süren ilçe sakinleri konuyla ilgili defalarca şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir olumlu gelişme olmadığını belirttiler.
Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri il genelindeki denetimlerinin rutin aralıklarla devam ettiğini, bahse konu fabrikanın da denetlenen fabrikalar arasında olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Aysen Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Kardelen Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.