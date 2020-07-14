Bu baharatlar öksürüğe çok iyi geliyor! Doğru bir şekilde kullanmak için...

Amacı boğazın ve soluk yolunun temizlenmesi olan öksürük, hastalık veya alerji durumunda ortaya çıkarak inatçı bir hale gelebilir ve kişiyi zorlayabilir. Vereceğimiz önerilerin hiçbir şekilde doktorunuzun reçete ettiği ilaçların yerini tutmayacağını hatırlatalım.

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUŞUR?

Öksürük akciğerdeki ya da soluk borusundaki bir hasar sonucu oluşur. Balgamlı ya da kuru öksürük gibi iki şekilde ortaya çıkabilir.

IHLAMUR

Ihlamur ağacının mis gibi çiçeğinin toplanıp kurutulup demlenmesiyle hazırlanan çayı, soğuk algınlığı geçiren herkes en az bir kere içmiştir. Balla beraber tüketilen ıhlamur çayının soğuk algınlığının yanı sıra öksürüğe de iyi geldiği de biliniyor. Bir miktar ıhlamuru demliğin içerisine alın ve üzerine kaynar su ekleyin. Dilerseniz bir adet çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz. Böylece tarçının da bakteri öldürücü özelliğinden yararlanabilirsiniz. 15 dakika kadar demlendikten sonra bardağınıza boşaltıp bal ilave ederek tüketebilirsiniz. Bal boğazınızı yumuşatarak öksürüğünüzün hafiflemesine yardımcı olacaktır.