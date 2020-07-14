Bu baharatlar öksürüğe çok iyi geliyor! Doğru bir şekilde kullanmak için...

Amacı boğazın ve soluk yolunun temizlenmesi olan öksürük, hastalık veya alerji durumunda ortaya çıkarak inatçı bir hale gelebilir ve kişiyi zorlayabilir. Vereceğimiz önerilerin hiçbir şekilde doktorunuzun reçete ettiği ilaçların yerini tutmayacağını hatırlatalım.
Öksürük akciğerdeki ya da soluk borusundaki bir hasar sonucu oluşur. Balgamlı ya da kuru öksürük gibi iki şekilde ortaya çıkabilir.
Ihlamur ağacının mis gibi çiçeğinin toplanıp kurutulup demlenmesiyle hazırlanan çayı, soğuk algınlığı geçiren herkes en az bir kere içmiştir. Balla beraber tüketilen ıhlamur çayının soğuk algınlığının yanı sıra öksürüğe de iyi geldiği de biliniyor. Bir miktar ıhlamuru demliğin içerisine alın ve üzerine kaynar su ekleyin. Dilerseniz bir adet çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz. Böylece tarçının da bakteri öldürücü özelliğinden yararlanabilirsiniz. 15 dakika kadar demlendikten sonra bardağınıza boşaltıp bal ilave ederek tüketebilirsiniz. Bal boğazınızı yumuşatarak öksürüğünüzün hafiflemesine yardımcı olacaktır.
Kök bir bitki olan zencefil hem taze hem de kurutularak toz hale getirilmiş şekilde yiyeceklerde veya çaylarda kullanılır. Zencefil antienflamatuar özelliklere sahip olduğundan dolayı iltihap ve boğazdaki tahrişi hafifletebilir. Böylece hem kuru öksürüğe hem de balgamlı öksürüğe karşı etkili olabilir. Bir su bardağı sıcak suyun içerisinde bir iki dilim taze zencefil ekleyerek bir süre demlendikten sonra bal ilave ederek tüketebilirsiniz. Böylece zencefil ve balın antibakteriyel özelliğiyle boğazınızdaki ve solunum yollarınızdaki iltihaplanmayı azaltıp boğazınızı rahatlatabilirsiniz. Ya da toz zencefili bir miktar bal ve limonla karıştırarak bu karışımı tüketebilirsiniz. Boğazınızdaki tahrişi azaltacak bu karışım, bakterileri boğazınızdan uzaklaştıracaktır.
Karabiber keskin acı tadıyla yiyeceklerin içerisine katılarak tüketilen bir baharat. Ancak çay hali ya da bal veya pekmezle karıştırılarak hazırlanan karışım hali öksürüğünüzü hafifletmeye yardımcıdır. Bir miktar bal ya da pekmezle karıştırdığınız toz karabiberi tüketerek öksürük nöbetlerinden kurtulabilirsiniz.
Orkidelerin köklerinden elde edilen ve değerli bir baharat olan salep kışın içecek olarak, yazın ise dondurmalarda kullanılır. Müsilajlı yapısı sayesinde boğazınızı yumuşatarak öksürüğünüzü hafifletecektir. Eskiler salebin göğsünüzü yumuşatıp öksürüğünüzü hafifleteceğini söylerdi. Bahsettiğimiz salep elbette ki marketlerde kutu içerisinde sıvı halde ya da paketlerde toz karışım halde satılanlar değil. Doğal ve saf salepleri aktarlardan temin edebilirsiniz. Oldukça pahalı olan salep tozunu neyse ki içecek olarak hazırlarken büyük miktarlar kullanmanız gerekmiyor. Süte karıştırıp pişireceğiniz salep tozunu kıvam aldıktan sonra altını kapatarak bardağınıza alabilirsiniz.
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