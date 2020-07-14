YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bu baharatlar öksürüğe çok iyi geliyor! Doğru bir şekilde kullanmak için...

Bu baharatlar öksürüğe çok iyi geliyor! Doğru bir şekilde kullanmak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gece ya da gün içerisinde birden başlayıp kesilmeyen öksürük, herkes için tam bir kabustur. Ciddi bir hastalıktan ya da basit bir alerjiden kaynaklanabilir. Elbette öncelikle doktora görünüp reçete edilen ilaçları kullanmalısınız. Ancak bitkisel ilaçlarla destekleyerek öksürüğünüzü geçirebilirsiniz. Öksürük sorununa iyi gelen baharatlar ve kullanım şekilleri için yazımızı inceleyin.

Bu baharatlar öksürüğe çok iyi geliyor! Doğru bir şekilde kullanmak için...

Amacı boğazın ve soluk yolunun temizlenmesi olan öksürük, hastalık veya alerji durumunda ortaya çıkarak inatçı bir hale gelebilir ve kişiyi zorlayabilir. Vereceğimiz önerilerin hiçbir şekilde doktorunuzun reçete ettiği ilaçların yerini tutmayacağını hatırlatalım.

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUŞUR?

Öksürük akciğerdeki ya da soluk borusundaki bir hasar sonucu oluşur. Balgamlı ya da kuru öksürük gibi iki şekilde ortaya çıkabilir.

IHLAMUR

Ihlamur ağacının mis gibi çiçeğinin toplanıp kurutulup demlenmesiyle hazırlanan çayı, soğuk algınlığı geçiren herkes en az bir kere içmiştir. Balla beraber tüketilen ıhlamur çayının soğuk algınlığının yanı sıra öksürüğe de iyi geldiği de biliniyor. Bir miktar ıhlamuru demliğin içerisine alın ve üzerine kaynar su ekleyin. Dilerseniz bir adet çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz. Böylece tarçının da bakteri öldürücü özelliğinden yararlanabilirsiniz. 15 dakika kadar demlendikten sonra bardağınıza boşaltıp bal ilave ederek tüketebilirsiniz. Bal boğazınızı yumuşatarak öksürüğünüzün hafiflemesine yardımcı olacaktır.

ZENCEFİL

Kök bir bitki olan zencefil hem taze hem de kurutularak toz hale getirilmiş şekilde yiyeceklerde veya çaylarda kullanılır. Zencefil antienflamatuar özelliklere sahip olduğundan dolayı iltihap ve boğazdaki tahrişi hafifletebilir. Böylece hem kuru öksürüğe hem de balgamlı öksürüğe karşı etkili olabilir. Bir su bardağı sıcak suyun içerisinde bir iki dilim taze zencefil ekleyerek bir süre demlendikten sonra bal ilave ederek tüketebilirsiniz. Böylece zencefil ve balın antibakteriyel özelliğiyle boğazınızdaki ve solunum yollarınızdaki iltihaplanmayı azaltıp boğazınızı rahatlatabilirsiniz. Ya da toz zencefili bir miktar bal ve limonla karıştırarak bu karışımı tüketebilirsiniz. Boğazınızdaki tahrişi azaltacak bu karışım, bakterileri boğazınızdan uzaklaştıracaktır.

KARABİBER

Karabiber keskin acı tadıyla yiyeceklerin içerisine katılarak tüketilen bir baharat. Ancak çay hali ya da bal veya pekmezle karıştırılarak hazırlanan karışım hali öksürüğünüzü hafifletmeye yardımcıdır. Bir miktar bal ya da pekmezle karıştırdığınız toz karabiberi tüketerek öksürük nöbetlerinden kurtulabilirsiniz.

SALEP

Orkidelerin köklerinden elde edilen ve değerli bir baharat olan salep kışın içecek olarak, yazın ise dondurmalarda kullanılır. Müsilajlı yapısı sayesinde boğazınızı yumuşatarak öksürüğünüzü hafifletecektir. Eskiler salebin göğsünüzü yumuşatıp öksürüğünüzü hafifleteceğini söylerdi. Bahsettiğimiz salep elbette ki marketlerde kutu içerisinde sıvı halde ya da paketlerde toz karışım halde satılanlar değil. Doğal ve saf salepleri aktarlardan temin edebilirsiniz. Oldukça pahalı olan salep tozunu neyse ki içecek olarak hazırlarken büyük miktarlar kullanmanız gerekmiyor. Süte karıştırıp pişireceğiniz salep tozunu kıvam aldıktan sonra altını kapatarak bardağınıza alabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...
Kahvaltıda gözler hep onu ararKahvaltıda gözler hep onu arar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanyol mutfağına hızlı bir giriş

İspanyol mutfağına hızlı bir giriş

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunlara dikkat etmezseniz böbrekleriniz sağlığını kaybedebilir! Arpa suyu, meyve...

Bunlara dikkat etmezseniz böbrekleriniz sağlığını kaybedebilir! Arpa suyu, meyve...

Herkes tarifini isteyecek! Bu 3 sebzeli böreğin sırrı milföyde gizli...

Herkes tarifini isteyecek! Bu 3 sebzeli böreğin sırrı milföyde gizli...

Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...

Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...

Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.