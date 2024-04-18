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Bu balık böbrek taşı düşürüyor

İHA İHA
18.04.2024 14:47
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Sinop’ta balığın kafasından çıkarılan ve böbrek taşı düşürdüğüne inanılan ’eşkina’ taşı, tanesi 30 TL’den alıcı buluyor.

Bu balık böbrek taşı düşürüyor

Karadeniz’de nadir avlanan bir balık türü olan ’eşkina kötek’ balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor. Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor. Henüz tam yetişkin boyutlara gelmediği halde normal boyutunun bile yarım metreye ulaştığı eşkina balığının kilosu 400 TL’den satışa sunuluyor.

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