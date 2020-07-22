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Bu balıklar açık artırma ile satılıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Erdek körfezinde, amatör balıkçılar tarafından tekne ve oltayla avlanan balıklar yapılan açık mezatta 50 yıldır açık artırma usulüyle satılıyor.Erdek’te amatör balıkçılar tarafından açık artırma usulü ile satışa sunulan balıklara, özellikle ilçede bulunan tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.Erdek körfezinde, amatör balıkçılar tarafından küçük kayıklar, uzatma ağları ve oltalarla avlanan balıklar, Erdek mendirek bölgesinde yer alan balık satış yerinde her gün saat 08.30’da, açık artırma usulü ile aracısız olarak satışa çıkarılıyor.Erdek’te yaklaşık 50 yıldan bu yana devam eden bu balık satış sistemiyle, ilçe halkının yanı sıra tatilciler de günlük taze ve ucuz balık yeme olanağına kavuşuyor.

Erdek körfezinde, amatör balıkçılar tarafından tekne ve oltayla avlanan balıklar yapılan açık mezatta 50 yıldır açık artırma usulüyle satılıyor.
Erdek’te amatör balıkçılar tarafından açık artırma usulü ile satışa sunulan balıklara, özellikle ilçede bulunan tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.
Erdek körfezinde, amatör balıkçılar tarafından küçük kayıklar, uzatma ağları ve oltalarla avlanan balıklar, Erdek mendirek bölgesinde yer alan balık satış yerinde her gün saat 08.30’da, açık artırma usulü ile aracısız olarak satışa çıkarılıyor.
Erdek’te yaklaşık 50 yıldan bu yana devam eden bu balık satış sistemiyle, ilçe halkının yanı sıra tatilciler de günlük taze ve ucuz balık yeme olanağına kavuşuyor. Balık satış yerinde tellal olarak görevli Murat Ubay, halka açık bu mezadın, ülkemizde sadece birkaç kentte bulunduğuna dikkat çekti.
Bu mezat sayesinde hem Erdek’te oturan, hem de yaz aylarında tatile gelenlerin taze ve piyasaya göre çok daha ucuz balık satın alma şansına sahip olduğunu söyleyen Ubay, Belediye mezatta alıcıdan yüzde 5,5 komisyon alırken, satıcı da yüzde 7,5 komisyon ödüyor. Balıkhanede son olarak gerçekleşen mezatta bako’nun tavası 45-60 lira, istavrit 20-30 lira, mırmır 25-30 lira, dilbalığı 45 ile 50 lira arası, ispari 35 lira, kalkan ve fener balığı ise 100 liradan satıldı” dedi. Yakaladığı balıkları yıllardır mezatta sattığını belirten amatör balıkçılardan Burhan Kocabıyık, havaların esmediği günlerde balık avlamak üzere denize açıldığı kayığıyla uzatma ağı ve voli kullanarak balık avladığını, geçimini bu sayede gerçekleştirdiğini söyledi.

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