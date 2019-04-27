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Bu balkonlardan çıkmak istemeyeceksiniz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.04.2019 16:45 | Son Güncelleme

Küçücük mekanlarda harikalar yaratmanızı sağlayacak sevimli mi sevimli balkon tasarım önerilerini sizler için bir araya getirdik. İşte o balkonlar...

Bu balkonlardan çıkmak istemeyeceksiniz!

Hazır yaz da kapıdayken bu balkon tasarım önerileri işinize yarayabilir. Yazın en keyifli şeylerden biri balkona çıkıp çayı demleyip keyif yapmaktır. Benim balkonum küçük, çok dar, işlevsiz, vs. demeden önce başka insanların bu küçük mekanlarda neler başardığına bir göz atarsanız siz de bu yazı oldukça keyifli ve neşe dolu balkonlarınızda geçirebilirsiniz.

İşte birbirinden hoş o balkonlar...

Çok sade, minimalist bir o kadar da huzur dolu bir köşe.

1balkon,

İhtiyaca yönelik enfes bir tasarım.

2balkon

Kendini doğanın içinde hissetmek isteyenler için.

3balkon

Huzuru tek başına arayanlara.

4balkon

Sevgiliyle veya arkadaşla vakit geçirmelik mükemmel bir alan.

5balkon

Renk, güzel koku, ışık ve sükunet arayanlara gelsin.

6balkon

Akşam üstü dinlenmek, günün stresini atmak için birebir.

7balkon

Yine küçük alanı etkili bir şekilde kullanım örneği.

8balkon

Dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey yok.

9balkon

Tüm düşüncelerinizden sıyrılmak mı istiyorsunuz? Böyle alalım.

10balkon

Kabul bu balkon büyük, ama hakkını vermişler.

11balkon

Çimenlerde uzanıp piknik yapmak için parka gitmenize gerek yok.

12balkon

Tüm şehir ayaklarınızın altında.

13balkon

Minicik bir alanda kendine özgü nefes alacak bir yer yaratmak.

14balkon

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