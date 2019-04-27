Bu balkonlardan çıkmak istemeyeceksiniz!

Hazır yaz da kapıdayken bu balkon tasarım önerileri işinize yarayabilir. Yazın en keyifli şeylerden biri balkona çıkıp çayı demleyip keyif yapmaktır. Benim balkonum küçük, çok dar, işlevsiz, vs. demeden önce başka insanların bu küçük mekanlarda neler başardığına bir göz atarsanız siz de bu yazı oldukça keyifli ve neşe dolu balkonlarınızda geçirebilirsiniz.

İşte birbirinden hoş o balkonlar...

Çok sade, minimalist bir o kadar da huzur dolu bir köşe.

İhtiyaca yönelik enfes bir tasarım.

Kendini doğanın içinde hissetmek isteyenler için.

Huzuru tek başına arayanlara.

Sevgiliyle veya arkadaşla vakit geçirmelik mükemmel bir alan.

Renk, güzel koku, ışık ve sükunet arayanlara gelsin.

Akşam üstü dinlenmek, günün stresini atmak için birebir.

Yine küçük alanı etkili bir şekilde kullanım örneği.

Dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey yok.

Tüm düşüncelerinizden sıyrılmak mı istiyorsunuz? Böyle alalım.

Kabul bu balkon büyük, ama hakkını vermişler.

Çimenlerde uzanıp piknik yapmak için parka gitmenize gerek yok.

Tüm şehir ayaklarınızın altında.

Minicik bir alanda kendine özgü nefes alacak bir yer yaratmak.



