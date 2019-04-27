Bu balkonlardan çıkmak istemeyeceksiniz!

Hazır yaz da kapıdayken bu balkon tasarım önerileri işinize yarayabilir. Yazın en keyifli şeylerden biri balkona çıkıp çayı demleyip keyif yapmaktır. Benim balkonum küçük, çok dar, işlevsiz, vs. demeden önce başka insanların bu küçük mekanlarda neler başardığına bir göz atarsanız siz de bu yazı oldukça keyifli ve neşe dolu balkonlarınızda geçirebilirsiniz.
İşte birbirinden hoş o balkonlar...
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