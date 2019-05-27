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Bu benzerlikler sizi kahkahalara boğacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bazen muhtemel meslektaşlarımız bazı yenilebilir yiyecekler, vb... Canlı olmayan şeyler ile insanlar arasında aşırı komik benzerlikler olabiliyor. İşte o komik benzerlikler...

Bu benzerlikler sizi kahkahalara boğacak!

Hepimizin bir yerlerde emsalleri var. Arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ayrıca sokakta ya da televizyonda gördüğümüz kişiler... Çok komik bir şekilde, bizimle, insanlar dışında hayvanlar ve rastgele nesneler de düşündüğümüzden daha çok ortak noktaya sahip olabiliyor!

İşte birbiriyle tamamen alakasız şeylerin göründüğü bazı komik durumların bir derlemesi. Kendinize eğlenceli bir mola vermek için aşağı kaydırın ve aşağıdaki yorumlarda hangisinin size göre en iyi olduğunu belirtmeyi unutmayın.

İşte o komik görseller...

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