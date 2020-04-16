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Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor! Kiraz ve elma...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Mutfağımızda kullandığımız yiyeceklerin bir de görmediğimiz ve bizlere zarar verebilecek karanlık yüzü var. Hayır, kilo aldıran yüksek kalorili yiyeceklerden bahsetmiyorum. Bugün sizlere, dikkatli seçilmediği durumlarda öldürebilecek yiyecekleri anlatacağım. Bu yazıyı okuduktan sonra yiyeceklere bakışınızın değişeceğini düşünüyorum!

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor! Kiraz ve elma...

Türk ailesinin olmazsa olmazı yemektir! Bazen topluca yemek yiyelim diye sevdiğimiz insanlarla bir araya geliriz. Yani, ben öyle yapıyorum en azından. Yemeğe olan tutkuma da sizi de dahil ederek; çoğu kişinin de böyle yaptığını kabul ediyorum. Elbette bu noktada hiçbirimiz kendimizi ya da misafirlerimizi hastanelik etmek istemeyiz, değil mi? Hazırsak başlayalım.

BALON BALIĞI

BALON

Tamam, hepimiz evimizde balon balığı pişirmiyoruz ama gün gelir farklı bir lezzet denemek istersiniz ya da başka bir ülkenin lezzetlerini tatmak istersiniz diye söylüyorum. Balon balığını ölümcül yapan şey ise; tetrodotoksin adı verilen bir madde. Bu madde, siyanürden bile daha zararlı ama Japonya'da Fugu isimli yemeğiyle de Balon balığı hayli meşhur! Ah şu Uzak Doğu mutfağı! Fugu yemeğini yapabilen kişiler uzun yıllar eğitimlerden geçiyor ama siz yine de dikkatli olun.

IŞGIN OTU

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İngiltere mutfağının popüler yiyeceklerinden biri olan ışgın otunun yaprakları oksalik asit adı verilen bir kimyasal içeriyor ve bu kimyasalı fazla tüketmek; böbrek taşına, günlük aldığımız minarellerin sindirimi azaltıyor ve hatta zaman zaman ölüme sebebiyet veriyor.

MUSKAT

MUSKAT

Ülkemizde de son zamanlarda oldukça gözde olan bu ünlü baharatın ana vatanı Endonezya! Sık sık yiyecekleri, tatlıları hatta kahveleri lezzetlendirmesi için kullanılan muskat, vücuda fazla dozda alınırsa; mide bulantısı, ağrı, nefes darlığı, psikolojik rahatsızlıklar, felç hatta ölüme kadar uzayan uzun bir yan etki listesine sahip. Aman dikkat!

BARBUNYA VE SOYA FASULYESİ

SOYA

Soya fasulyesi pek olmasa da, barbunya fasulye ülkemizde her sofrada muhakkak bulunan bir yemek. Hepimiz de oldukça severiz. Bütün baklagiller ailesi gibi çokça sağlıklıdır, ama barbunyanın içerdiği fitohemaglutinin isimli yağ; mide bulantısı ve kusmaya sebebiyet verebiliyor.

Soya fasulyesi ise içinde bulunan bütün sağlıklı minerallere karşın, tripsin isimli bir enzime sahiptir ve bu enzim diğer besinlerin sindirilmesini önleyerek sizi hasta eder.

Bu tip durumların önüne geçmek için; barbunyayı ve soya fasulyesini pişirmeden önce 12 saat suda bekletmek ve iyice haşlamak gerekiyor.

ELMA ÇEKİRDEĞİ

elma

En sevdiğimiz meyvelerden olan elmanın çekirdeğinde siyanürün bir çeşidi olan hidrosiyanik asidi taşıdığını biliyor muydunuz? 18 elmanın çekirdeğini tüketmek sizi siyanürden zehirleyebilir.

KİRAZ ÇEKİRDEĞİ

kiraz

Aynı elma çekirdeğinde olduğu gibi, kiraz çekirdeğinde de siyanürün bir çeşidi olan hidrosiyanik asidi bulunur. Bu yüzden kiraz yerken üşenmeyin ve lütfen çekirdeği yutmak yerine çıkarın!

SU

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Evet, doğru okudunuz. Yaşam kaynağımız olan suyu da fazla tüketmek zehirlenmeye sebebiyet verebiliyor. O yüzden günde 6 litreden fazla su tüketmeyin!

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