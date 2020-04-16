Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor! Kiraz ve elma...

Türk ailesinin olmazsa olmazı yemektir! Bazen topluca yemek yiyelim diye sevdiğimiz insanlarla bir araya geliriz. Yani, ben öyle yapıyorum en azından. Yemeğe olan tutkuma da sizi de dahil ederek; çoğu kişinin de böyle yaptığını kabul ediyorum. Elbette bu noktada hiçbirimiz kendimizi ya da misafirlerimizi hastanelik etmek istemeyiz, değil mi? Hazırsak başlayalım.

BALON BALIĞI

Tamam, hepimiz evimizde balon balığı pişirmiyoruz ama gün gelir farklı bir lezzet denemek istersiniz ya da başka bir ülkenin lezzetlerini tatmak istersiniz diye söylüyorum. Balon balığını ölümcül yapan şey ise; tetrodotoksin adı verilen bir madde. Bu madde, siyanürden bile daha zararlı ama Japonya'da Fugu isimli yemeğiyle de Balon balığı hayli meşhur! Ah şu Uzak Doğu mutfağı! Fugu yemeğini yapabilen kişiler uzun yıllar eğitimlerden geçiyor ama siz yine de dikkatli olun.

IŞGIN OTU

İngiltere mutfağının popüler yiyeceklerinden biri olan ışgın otunun yaprakları oksalik asit adı verilen bir kimyasal içeriyor ve bu kimyasalı fazla tüketmek; böbrek taşına, günlük aldığımız minarellerin sindirimi azaltıyor ve hatta zaman zaman ölüme sebebiyet veriyor.